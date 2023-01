Gli investimenti delle Pmi nelle rinnovabili

Si è tenuto oggi nella sede di Confapi Fvg il primo di tre incontri tecnici su come realizzare un impianto fotovoltaico sulle coperture industriali. Gli incontri sono pensati per quegli Imprenditori che si accingono a realizzare questi investimenti per dare loro un supporto operativo ed accompagnarli in tutti gli adempimenti.

Si è parlato di aspetti amministrativi quali le autorizzazioni necessarie, i rapporti con gli Enti, le problematiche tecniche di installazione e di allacciamento, la valutazione dei sistemi di accumulo e i costi con Erika Livon e Giuseppe Livon di L.IN.E.A. Srl e Luca Antonutti di Bluenergy Group SpA.

I lavori sono stati aperti dal Presidente di Confapi Fvg Massimo Paniccia il quale ha sottolineato l’importanza del ruolo associativo nel promuovere e nell’indirizzare questo genere di investimenti in una logica di sostenibilità energetica ed ambientale, ma anche economica per l’imprese e per l’economia locale. Ha aggiunto che le indagini condotte dall’Associazione sulla base imprenditoriale sono state anche motivate dall’intento di dare all’Amministrazione regionale le più utili coordinate per la messa a punto degli strumenti agevolativi che a breve saranno pubblicati.

Il secondo incontro è programmato venerdì 3 febbraio alle 15 e affronterà il tema dei contributi e garanzie legate alla realizzazione dell’impianto. Relatori del secondo incontro saranno il Direttore Centrale Direzione delle Attività Produttive della Regione Magda Uliana, il Direttore di Servizio della Regione Lucio Penso e il Direttore di Confidi Friuli, Stefano Bravo. Il terzo incontro, in fase di programmazione, riguarderà l’approfondimento del tema delle Comunità energetiche e si terrà a metà febbraio.

Della rilevazione condotta da Confapi Fvg nei primi giorni del 2023 si riportano i grafici più significativi.