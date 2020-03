Glp dona 30mila euro all'ospedale di Udine

"In questi giorni stiamo assistendo a quanto accade in tutto il nostro Paese. L’eccezionale numero di ammalati sta mettendo in difficoltà alcuni settori del servizio pubblico, in particolare quello più delicato della rianimazione ospedaliera. Per questo - si legge in una nota del Gruppo - Glp ha deciso quindi di donare al Reparto di Rianimazione dell’Ospedale Civile di Udine a nome di tutti i suoi collaboratori 30mila euro".

"Lo spirito e la responsabilità sociale sono valori fondanti del Gruppo Glp e sono condivisi da tutti coloro che vi lavorano, che si dedicano quotidianamente con estremo impegno e con spirito di servizio. Siamo certi che, se tutti faranno la loro parte con spirito di responsabilità e di condivisione, vinceremo questa sfida e raggiungeremo traguardi sempre più ambiziosi.Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che a vario titolo stanno lavorando al nostro servizio, in prima linea, senza risparmiarsi", concludono da Glp.