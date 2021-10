Gorizia, otto aziende offrono lavoro

Ecco la nuova “due giorni” goriziana per far incontrare domanda e offerta in campo occupazionale. Domani e venerdì (7 e 8 ottobre), negli spazi del Punto Giovani di via Garibaldi si svolgerà il Recruiting Day, promosso con la locale Agenzia per il Lavoro Adecco di Gorizia e sostenuto dal Comune attraverso gli assessorati alle politiche giovanili e alle politiche universitarie.

Qui si incontreranno i responsabili delle risorse umane di otto aziende locali e i candidati che vorranno conoscere meglio la realtà delle imprese presenti e candidarsi alle posizioni richieste. Il Recruiting Day si svolgerà nel rispetto dei protocolli anti-Covid giovedì 7 ottobre dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e venerdì 8 dalle 9.45 alle 12.30.

Le aziende del territorio che parteciperanno al recruiting day di questa edizione autunnale sono : Coveme spa; Schmucker Srl - Gruppo Marchesini ; Goriziane Group Spa; Ondulati ed Imballaggi del Friuli Spa; Cortem Group; Elecnor Italia; Tecnocoop Soc Coop; Adecco Italia Spa.

Per le persone che non avranno i requisiti con le posizioni ricercate, Adecco metterà a disposizione una postazione per poter valutare le posizioni richieste dalle aziende non partecipanti all’evento, fino ad esaurimento slot.