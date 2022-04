Gruppo Iccrea, in Fvg raccolta diretta di 5 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha approvato i risultati consolidati del Gruppo Bcc Iccrea al 31 dicembre 2021. In Friuli Venezia Giulia, le cinque Bcc aderenti hanno realizzato impieghi per 3,8 miliardi, una raccolta diretta di 5 miliardi e una raccolta indiretta di 2,1 miliardi.

Le Bcc Fvg affiliate al Gruppo Iccrea presentano una quota di mercato sui finanziamenti a clientela pari al 9,6% e, in particolare, del 11,45% a famiglie consumatrici e del 8,2% a imprese. Complessivamente, hanno raggiunto un utile di 30,5 milioni di euro.

Nel 2021, il Gruppo Bcc Iccrea, oggi formato da 123 Banche di Credito Cooperativo (128 Bcc al 31 dicembre 2021), ha confermato il suo forte radicamento sui territori di insediamento delle banche, erogando impieghi alla clientela per complessivi 88,8 miliardi di euro, in crescita sul 2020 di 1,5 miliardi di euro, con un miglioramento della qualità creditizia generale.

Il totale dell’attivo consolidato, al 31 dicembre 2021, si è attestato a 179 miliardi di euro, in aumento di 9,7 miliardi di euro (+5,7%) rispetto al 31 dicembre 2020. Anche nel 2021 è cresciuta la fiducia da parte del mercato verso le Bcc aderenti al Gruppo, con una raccolta da clientela ordinaria di 122 miliardi di euro, in crescita di 9 miliardi di euro rispetto al 2020 (+7,8%). Il patrimonio netto consolidato è salito a 10,7 miliardi di euro e i fondi propri a 12 miliardi di euro.

Nell’ambito del conflitto russo-ucraino, insieme alle altre realtà del Credito Cooperativo e in collaborazione con le Caritas Italiane ed Europee, il Gruppo Bcc Iccrea ha attivato un conto corrente di raccolta fondi per bambini e adolescenti vittime del conflitto, a cui ha contribuito con un versamento a nome di tutte le Bcc affiliate.

“Nonostante il perdurare della pandemia da Coronavirus, il 2021 è stato un anno di ripresa per la nostra economia e i risultati raggiunti sono il frutto di un’intensa attività delle Bcc del nostro Gruppo sul territorio, dove abbiamo destinato a famiglie consumatrici e piccole e medie imprese (PMI) oltre l’85% del totale degli affidamenti”, è il commento di Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca (nella foto). “A testimoniare il sostegno, dall’inizio della pandemia abbiamo concesso moratorie per oltre 20 miliardi di euro, ora pressoché completamente rientrate, e finanziamenti di sostegno per quasi 9 miliardi”.

“Anche nel prossimo triennio il nostro Gruppo continuerà a perseguire la sua mission di sistema a vocazione territoriale, ampliando la gamma di servizi offerti ai clienti delle Bcc, per coniugare innovazione e sicurezza. Nonostante le tensioni geopolitiche, puntiamo nel 2024 a migliorare ulteriormente la nostra asset quality, con un obiettivo di crediti deterioranti netti sotto al 2%, a perseguire una robusta posizione patrimoniale con un indicatore totale di capitalizzazione sopra al 18% e a mantenere una profittabilità coerente con la natura cooperativa del Gruppo con una redditività al 5% circa”.