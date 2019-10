Gruppo Kipre, incontro con la proprietà

La proprietà del Gruppo Kipre incontrerà domani, alle 14, nello stabilimento di San Dorligo della Valle, le organizzazioni sindacali di Cgil e Cisl, per fare il punto sulla vertenza che interessa non solo il prosciuttificio di San Dorligo ma anche quelli di San Daniele del Friuli, a marchio King'S e Principe.

La situazione non è cambiata rispetto all'ultima riunione convocata nella sede della Regione. Nessun creditore ha chiesto il fallimento. "In questi giorni alcuni imprenditori avrebbero visitato i prosciuttifici dimostrando il loro interesse - spiega Giorgio Spelat della Fai Cisl -, ma al momento non c'è alcuna proposta concreta per il risanamento del Gruppo, fortemente indebitato. Temiamo per il pagamento della prossima mensilità, il 10 novembre, data in cui dovrebbe essere conguagliato anche il salario di ottobre, erogato parzialmente a causa di un problema di hackeraggio informatico che ha visto vittima il Gruppo".