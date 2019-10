Gli Stati Uniti, secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine, rappresentano il secondo mercato di sbocco delle aziende del Friuli-Venezia Giulia e anche, in particolare, della provincia di Udine.

“L’export della provincia di Udine verso gli Stati Uniti - conferma Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine – dopo essere aumentato nel 2018 del 17,8% rispetto al 2017, nel primo semestre 2019 è cresciuto ulteriormente del 36,6%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (da 197 a 269 milioni di euro), trascinato da macchinari e apparecchiature (più 82,9%, da 51 a 94 milioni di euro), prodotti in metallo (più 20,3%, da 48 a 58 milioni di euro), prodotti della metallurgia (più 50,2%, da 26 a 39 milioni di euro). In calo, invece, i mobili (meno 14,8%, da 30 a 25 milioni di euro) e i prodotti alimentari e bevande (meno 12,2%, da 11 a 9 milioni di euro). Gli Usa per le bevande, e in particolare per i vini, nonostante il calo di quest’anno, costituiscono il primo mercato per le esportazioni friulane, rappresentando il 20,9% del totale delle vendite nel mondo del settore”.

“Gli Stati Uniti – prosegue Anna Mareschi Danieli – rappresentano il secondo partner commerciale anche per la regione. A seguito del momentaneo calo delle vendite del comparto delle navi e imbarcazioni, che lo scorso anno hanno pesato per il 59,7% dell’export totale verso questo Paese, le esportazioni nel primo semestre del 2019 sono scese del 39,7 per cento. Al netto della cantieristica, invece, il saldo, positivo, è del 14,5 per cento”.

“Il nostro Paese – commenta la presidente di Confindustria Udine - non si deve fare manipolare nella battaglia commerciale in atto tra Usa e Cina. Faremmo esattamente i loro interessi, ovvero ci faremmo guerra a vicenda, perdendo di competitività. Piuttosto l’Italia, insieme all’Europa, deve riuscire a recuperare un ruolo di grande mediatore e di salvaguardia dei propri interessi. Credo, infatti, che la sfida sia tra Europa e resto del mondo. Se pensiamo di rispondere alla guerra commerciale come singoli stati dell’Unione Europea allora la partita per noi è già persa in partenza. Faccio soltanto un esempio, che credo sia di per sé eloquente: se le restrizioni statunitensi colpissero qualche comparto dell’industria tedesca, anche il nostro territorio ne subirebbe le conseguenze. Perché le nostre economie sono fortemente interconnesse, dal punto di vista commerciale, ma anche e soprattutto produttivo”.

“È evidente – aggiunge Mareschi Danieli - che l’eventuale applicazione di dazi potrebbe avere ripercussioni sulle esportazioni di alcuni prodotti, ma noi dobbiamo continuare a mantenere il focus di eccellenza e qualità del prodotto italiano. Da sempre, il prodotto italiano non è acquistato per il prezzo, ma per la qualità, per la storia, per il know-how. Tutte cose che dobbiamo mantenere e, se possibile, migliorare continuamente. Senza dimenticarci di essere competitivi”.

“Per riuscirci a livello globale - conclude - il nostro sistema produttivo deve assolutamente affrontare la sfida della digitalizzazione, altrimenti, dazi o non dazi, saremo fuori da tutto”.