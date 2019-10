Guerra mondiale commerciale, i dazi americani

Pericolo evitato oppure soltanto rimandato? Nella guerra mondiale commerciale in corso la mossa dei dazi aggiuntivi Usa sulle merci europee, che per il momento ha colpito soltanto marginalmente i prodotti del Friuli - potrebbe essere soltanto un episodio di un processo destinato a durare a lungo.



Per ora, quindi, si sono salvati vino, Prosecco compreso, prosciutto di San Daniele, formaggio Montasio e grappa, colpiti i liquori friulani come gli amari tanto di moda. È questo, infatti, il risultato della lista dei prodotti importati dall’Unione Europea su cui gli Stati Uniti intendono porre un dazio aggiuntivo del 25 per cento, penalizzando così le loro esportazioni verso quel mercato.

L’organizzazione mondiale del commercio ha riconosciuto il diritto degli Stati Uniti ad applicare questa contromisura per i sussidi elargiti da alcuni Paesi europei al consorzio Airbus. I nuovi dazi hanno un valore di 7,5 miliardi di dollari ed entrano in vigore il prossimo 18 ottobre.



Nella black list quindi non rientrano i prosciutti crudi e gli speck, mentre sono finiti i salami, le mortadelle e alcuni prosciutti cotti. Per il San Daniele sarebbe stato un duro colpo visto che gli Stati Uniti sono la seconda destinazione di export, per altro in crescita del 4% nel primo semestre di quest’anno. Tra i formaggi finiti nel mirino Parmigiano e Pecorino ma non il nostro Montasio.

Sfugge alla morsa la grappa ma non i liquori e tra essi in particolare gli amari prodotti dalle distillerie friulane che negli ultimi anni stanno avendo un notevole successo negli States.

Pericolo scampato, quindi? Presto per dirlo, anche perché per ora la ritorsione americana per un torto subito nell’aerospaziale ha riguardato il food and beverage, ma potrebbe toccare anche altri comparti in futuro, in grado di generare problemi al Friuli anche indiretti. Basti pensare al settore dell’automotive, in cui la Germania sarebbe la prima colpita, ma con ricadute su tutte le aziende friulane subfornitrici della componentistica.



Inoltre, va tenuto conto che a questa guerra mondiale commerciale prendono parte oltre a Usa ed Europa, anche Cina, Russia e in futuro altre econome emergenti. Serve quindi calibrare le strategie territoriali e aziendali alla luce di questa fase storica. Anche perchè, come in tutte le guerre, c’è chi ci perde ma anche chi ci guadagna.