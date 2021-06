Harald Antley è il volto di copertina del Business di giugno

Nel settore commerciale, la pandemia ha solo accelerato un trend che era già avviato e vede la crescita dei supermercati di vicinato. Leader in questo segmento è il marchio Despar. Il numero di giugno del mensile economico indipendente Il Friuli Business dedica la copertina ad Harald Antley, nuovo presidente di Aspiag Service la società che gestisce la rete distributiva del gigante austriaco nel nordest italiano.

Nel giornale, in edicola da venerdì 11 giugno in allegato gratuito al settimanale, approfondimenti sull’impianto siderurgico più moderno al mondo, realizzato proprio in Friuli, sul calo del numero di imprese guidate da giovani e numerosi casi di aziende in crescita che svelano i loro ‘segreti’.

Oltre alle consuete rubriche curate da prestigiosi esperti, in questo numero è presente anche un approfondimento sulla Slovenia in cui è appena stata costituita un’associazione di Confindustria che riunisce le imprese italiane operanti nel vicino Paese e a guidarla è proprio un friulano. Il Friuli Business lo trovate gratis in tutte le edicole della regione da venerdì 11 giugno.