Heply cresce ancora e amplia il suo team

Se è vero che oggi si sente parlare più di crisi che di crescita, di dimissioni più che di assunzioni, di burnout più che di ambienti di lavoro sani, è vero anche che ci sono delle eccezioni in questo scenario. Heply è una di queste: la software agency fondata a Udine nel 2019 da Timenet SpA e Andrea Virgilio, oggi ceo e chief happiness officer, e composta da giovani professionisti del mondo digital - tutti Under 35 - continua a espandere il suo team con l’apertura di quattro nuove posizioni.

A oggi l’azienda conta già una squadra di 30 persone - ben 11 in più rispetto al 2021 - e un turn-over aziendale pari allo 0%. Tutto questo, grazie alla centralità del benessere dei propri collaboratori, i cosiddetti “happy coders”, parte integrante e attiva di quella che ama definirsi una vera e propria “happy company”.

L’azienda, sin dalla sua nascita, ha infatti investito sulla felicità dei propri dipendenti, basando le sue fondamenta su una cultura della positività che si declina non soltanto in contratti adeguati, flessibilità, bonus per chi raggiunge determinati risultati, ma soprattutto nell’ascolto continuo dei propri dipendenti, che sono costantemente sollecitati al confronto e ad esprimere le proprie opinioni, nonchè un ambiente di lavoro adeguato che consenta ad ognuno di sentirsi a proprio agio.

Azzerare il ricambio dei dipendenti e continuare ad aprire posizioni è alla base della volontà di Heply di costruire un team solido e duraturo, in uno scenario in cui si avverte sempre di più la mancanza di sviluppatori ed esperti in IT. Ciò rappresenta purtroppo un vero ostacolo alla creazione di nuovi modelli di business a fronte di una sempre maggiore disponibilità di infrastrutture digitali e al processo di digital transformation, che ha subito una netta accelerazione a seguito della situazione Covid.

Il benessere dei dipendenti è la ragione principale per cui l’azienda ha deciso di organizzare i propri spazi in un’ottica che possa favorire lo scambio, la flessibilità e la sensazione di “sentirsi a casa”. Un ambiente di lavoro angusto e poco illuminato può predisporre infatti il team ad approcciarsi al lavoro in maniera negativa. Per questa ragione gli uffici di Heply sono prima di tutto accoglienti, ben illuminati e forniti di tutte le comodità, dalle scrivanie regolabili e dotazione di PC portatili affinchè ognuno possa lavorare dalla postazione che preferisce, alla sala relax con sofà, ping-pong e calcetto. Inoltre caffé, frutta e acqua fresca sempre a disposizione.

L’azienda ha inoltre avviato un processo che la vorrebbe portare all’abbattimento dei C-LEVEL, ovvero l’eliminazione di tutti i chief aziendali a capo di una specifica area in azienda, che detengono un ruolo di altissima responsabilità manageriale. Rendere la struttura orizzontale ha il beneficio di distribuire equamente il carico del lavoro ed il peso delle responsabilità su più persone: le decisioni, in questo modo, si prendono votando. Sono sicuramente aumentati i commitment, ma anche la velocità di dare risposte ed elaborare soluzioni.

Senior Full Stack Engineer con le seguenti competenze: almeno 6 anni di esperienza in ruolo equivalente; conoscenza di PHP o .NET Core; conoscenza di database relazionali (MySQL/PostgresSQL) e linguaggio SQL; esperienza nella progettazione di API RESTFul; attitudine al teamwork e capacità di interagire con il project manager; passione per sviluppo software, clean code e design patterns.

Senior Frontend Developer con le seguenti competenze: almeno 6 anni di esperienza in ruolo equivalente; conoscenza di Javascript (ES6+); conoscenza di almeno uno dei front-end framework più diffusi (React/Redux, Angular, Vue.js); esperienza nell’integrazione con servizi di API RESTFul; attitudine al teamwork e capacità di interagire con il project manager; passione per sviluppo software, clean code e design patterns; React Native Developer con le seguenti competenze: conoscenza di React Native; conoscenza del processo di pubblicazione APP su iOS/Android; conoscenza di GIT; attitudine al teamwork; passione per sviluppo software e capacità di auto-apprendimento. Wordpress Specialist che sia dotato di ottime capacità di sviluppo su piattaforma WordPress, ottime conoscenze del funzionamento e delle logiche legate a WordPress, ottime capacità di lavoro in team, capacità di organizzazione del lavoro e dei task assegnati, attitudine al problem solving.

