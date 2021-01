Heply punta a crescere ancora

Chiude il 2020 con un fatturato di quasi un milione di euro Heply, software agency nata grazie al supporto di Timenet, affermata azienda di telecomunicazioni, e formata da giovani professionisti del mondo digital - tutti under 35 - “che ogni giorno si allenano alla felicità”.

L’azienda, fondata a Udine solo nel 2019, nell’ultimo anno ha visto il proprio fatturato crescere del +75% rispetto al 2019, a dimostrazione di come l'approccio di questa giovane realtà costituisca una strategia di successo “perché dei dipendenti gratificati e sereni lavorano cento volte meglio e a beneficiarne è poi tutto l’ecosistema aziendale”.

Il core business di Heply è quello di realizzare soluzioni digitali per i propri clienti - tra i quali è possibile citare Lima Corporate, Autostar, Asem Automation - ma l’azienda sviluppa e rivende anche progetti software di proprietà come ad esempio Goal Board (https://goalboard.it/), che permette di monitorare in tempo reale le attività quotidiane di ogni collaboratore dell’azienda, o ancora Hello John (https://www.hellojohn.it/), software che coniuga attività di data analysis, collection e management per monitorare con costanza la soddisfazione dei dipendenti.

“Crediamo fortemente nella felicità sul lavoro. Abbiamo professionalità trasversali che ci permettono di progettare e sviluppare soluzioni digitali innovative per le aziende. Siamo convinti che la chiave per il successo sia un team appagato e coeso, e dai riscontri che stiamo ottenendo e dalla crescita dell’ultimo anno possiamo dire di aver intrapreso la strada che volevamo, e di essere nella giusta direzione” spiega Andrea Virgilio, Chief Happiness Officer, CEO e founder dell’azienda.

Per aiutare i collaboratori a lavorare in un ambiente tanto stimolante quanto rilassante, Heply offre un ufficio di quasi 500 mq per garantire ad ogni dipendente il massimo del benessere possibile. Nell’ufficio è presente anche una sala relax con sofà, ping-pong e calcetto, e tutti hanno caffé, frutta e acqua fresca sempre a disposizione “Piccole cose, che non bastano certo per essere felici ma che comunque, nel loro piccolo, possono aiutare a mantenere in ufficio un clima sereno e positivo” prosegue Andrea.

Ancora, Heply crede enormemente nel valore della condivisione e della formazione, e proprio per questo ogni risorsa segue periodicamente un percorso di crescita professionale personalizzato per rimanere costantemente motivato e al passo con le ultime tecnologie.

Per il nuovo anno, l’azienda prevede di toccare un fatturato di 1.200.000 euro, con un aumento previsto del 50% rispetto al 2020. Ancora, l’azienda vuole arrivare ad impegnare 25 collaboratori. In un solo anno, Heply è passata dagli 8 collaboratori del 2019 ai 19 attuali, e le posizioni sono costantemente aperte, perché l’azienda è in rapida crescita e sempre alla ricerca di nuovi sviluppatori e designer. Qui è possibile vedere tutte le posizioni aperte: https://careers.heply.it/