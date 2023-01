Hse curerà la manutenzione di 37 edifici pubblici in Fvg

L’ente regionale ha firmato la convenzione con la Rti composta da Hera Servizi Energia e Consorzio Integra per la manutenzione e il pronto intervento di impianti elettrici, sicurezza e controllo accessi, servizi idrico-sanitari, riscaldamento e raffrescamento, ascensori, attività antincendio e manutenzioni edili.

E’ l’ente regionale di gestione del patrimonio Fvg il primo a voler attuare la convenzione con l’Rti che lo scorso agosto ha vinto la gara CUC2 per la manutenzione di tutti gli immobili e gli impianti in uso alle amministrazioni della Regione in 26 territori comunali tra Trieste e Udine.

Grazie a questo accordo, infatti, per i prossimi tre anni il costo per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 37 edifici storici di proprietà della Regione e la conduzione degli impianti elettrici, della sicurezza e controllo degli accessi, della gestione dei servizi idrico-sanitari, degli ascensori, delle attività antincendio e delle manutenzioni edili sarà controllata e sicura, per un totale di 3 milioni e 100mila euro.

Si tratta di 37 edifici dal grande valore storico per la Regione, che si trovano a Trieste, ma anche a Duino Aurisina, Gorizia, Gradisca, Grado e Monfalcone. Tra questi, il più prestigioso è sicuramente il palazzo del Governatore, in piazza Unità d’Italia a Trieste, dove Hse metterà a disposizione le proprie maestranze – per intervenire in caso di emergenza - anche per ogni Giunta e Consiglio regionale che si svolgerà al suo interno per i prossimi tre anni.

Hera Servizi Energia porterà come valore aggiunto la prorpia competenza per erogare un servizio di manutenzione e conduzione degli edifici a 360 gradi, ponendosi come interlocutore unico per ogni necessità dell’ente proprietario degli stabili.

L’azienda, nata dall’aggregazione di AcegasApsAmga Servizi Energetici ed Hera Servizi Energia, con le proprie maestranze è diffusa capillarmente in tutto il territorio del Nord Italia con operatori specializzati in ogni servizio richiesto. Dopo aver vinto la gara CUC1, si è aggiudicata anche questa seconda opportunità, superando così i 90 enti locali convenzionati per il facility manteinance. Si tratta di un’opportunità per la Regione stessa, che in questo modo si trova ad avere costi certi da inserire in bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la condizione degli stabili per i prossimi tre anni, senza sorprese e il rischio di sforare in base alle evenienze.

Nella gara di servizi energetici del Fvg più importante degli ultimi tre anni, a cui hanno partecipato 20 aziende, la Rti composta da Hse e Consorzio Integra si è classificata prima in tutti e 5 i lotti e si è aggiudicata, sulla base dell’importanza economica, i lotti 1 e 2. Un risultato importante, che affida per la seconda volta consecutiva a un’azienda del territorio con sede a Udine, quale è HSE, la manutenzione degli impianti regionali.

La gara è stata aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, considerando tra i criteri fondamentali anche il monitoraggio dei consumi e le proposte di efficientamento oltre ai CAM, ovvero i criteri ambientali minimi (parametri che determinano con precisione la sostenibilità dei materiali utilizzati).

In particolare i lotti 1 e 2, oltre ai due comuni capoluogo Trieste e Udine, comprendono i comuni di Attimis, Campoformido, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Martignacco, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, Tricesimo e Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico.

La gara prevede che le amministrazioni interessate alla sottoscrizione dei contratti abbiano 2 anni di tempo (oltre a uno di proroga) per firmare con l’RTI HSE – Consorzio Integra il contratto di gestione. Dopodiché questo, in base alla volontà delle parti, potrà durare da 1 a 4 anni. L’utilizzo della Convenzione da parte delle amministrazioni contraenti è subordinato all’abilitazione al Portale CUCSA dei soggetti autorizzati a effettuare la spesa per conto di ciascuna amministrazione.

Hera Servizi Energia, nata in questo assetto il 1 gennaio 2023 dall’unione di AcegasApsAmga Servizi Energetici (Esco dedicata a Pubblica Amministrazione e Condomini) e Hse (dedicata alle realtà industriali), ha sede a Udine ed è tra le Esco leader di settore in Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Risponde ai bisogni dei propri clienti in modo consapevole e sostenibile, nel rispetto dell’ambiente attraverso l’innovazione e l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed ha una ventennale esperienza nel mondo dell’efficienza energetica. In qualità di Energy Service Company opera a supporto di enti e organizzazioni pubbliche e private, forti di un’offerta di servizi ampia e qualitativamente elevata.