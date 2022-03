I beni energetici fanno volare l'inflazione

A febbraio gli indici dei prezzi al consumo sono ulteriormente aumentati, trainati ancora una volta dalle voci legate a carburanti ed energia. In base alle analisi degli Uffici di statistica comunale, Trieste si conferma tra le città dove l’inflazione è aumentata di più, rispettivamente dello 0,8% rispetto a gennaio e del 6,7% su febbraio 2021. A Udine i due valori registrano rispettivamente un più 0,9% e un più 5,9% su base annua, dato comunque superiore alla media nazionale, che si attesta al 5,7%.

A Trieste in un mese sono aumentate in particolare le voci Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili (+2,5%) e Trasporti (+2,2%). In crescita dell'1,2% anche la voce Mobili, articoli e servizi per la casa. In calo solo Servizi ricettivi e di ristorazione (-2%). Restano invariati i prezzi di Abbigliamento e calzature e Istruzione. A livello tendenziale la voce Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili è aumentata del 27,8%. Salgono anche i prezzi di Trasporti (+11,6%), Servizi ricettivi e di ristorazione (+6,7%), Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+5,1%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+4,3%). Calano invece i valori alle voci Comunicazioni (-2,7%), Istruzione (-0,2%) e Abbigliamento e calzature (-0,2%).

Per quanto riguarda Udine a febbraio, rispetto a gennaio, sono cresciute in particolare le voci Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+2,4%) e Trasporti (+2%). Invariati, tra gli altri, i prezzi di Istruzione, Servizi ricettivi e di ristorazione, Bevande alcoliche e tabacchi. Nessuna voce registra un calo. In un anno l'aumento maggiore si osserva alle voci Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+27,5%) e Trasporti (+11,4%). In salita anche, tra gli altri, i prezzi di Mobili, articoli e servizi per la casa (+3,5%) e Servizi ricettivi e di ristorazione (+2,4%). In calo Comunicazioni (-2,7%) e Istruzione (-0,1%).

A livello nazionale, numeri come quelli certificati dall’Istat non si registravano da novembre 1995. Sono i prezzi dei Beni energetici non regolamentati a spingere in alto la crescita, seguendo la fiammata di gennaio degli energetici regolamentati. Le tensioni inflazionistiche si propagano in particolare ai beni alimentari, i cui prezzi accelerano di oltre un punto, trascinando oltre il 4% anche la crescita dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa.