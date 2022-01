Saranno consegnati nel pomeriggio di domani, giovedì 27 gennaio, nell’ambito dell’evento “I brevetti per immaginare il futuro”, i riconoscimenti del Premio Bernardo Nobile 2021 per tesi di laurea e di dottorato di ricerca che abbiano dato risalto all’uso dei brevetti come fonte di documentazione.

L’evento vedrà la presenza di rappresentanti del mondo della la proprietà intellettuale e dell’informazione brevettuale. Caterina Petrillo, Presidente di Area Science Park, aprirà l’evento e Anna Sirica, Direttore Generale di Area Science Park, consegnerà i riconoscimenti.

Il Premio è stato istituito in ricordo di Bernardo Nobile, promotore e primo responsabile dell’Ufficio Studi e PatLib di Area Science Park, che ha visto, nelle sue 17 edizioni, la candidatura di 706 tesi (556 di laurea e 150 di dottorato), provenienti da tutta Italia. 32 le domande di partecipazione all’edizione 2021.

L’evento, in diretta streaming, si terrà presso il Centro Congressi di Area Science Park – Conference Hall (Padriciano 99 – 34149, Trieste), ingresso dall’edificio C1 (Direzione e Presidenza).

Per iscriverti alla diretta streaming clicca QUI.