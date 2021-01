I cento luoghi d'industria 4.0

In live streaming, dalla Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento, il 27 gennaio, a partire dalle 15.30, con i saluti di Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico, ecco la tappa del roadshow I 100 luoghi di Industria 4.0, progetto di Confindustria Veneto cui collabora anche IP4FVG – il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia – con l’obiettivo di mappare le aziende in cui toccare con mano applicazioni evolute del 4.0.

Secondo Stefano Casaleggi, Presidente della cabina di regia di IP4FVG "mai come in questo momento emerge la necessità di affiancare alle competenze e alle eccellenze del nostro territorio un nuovo set di competenze e abilità. Per rimanere competitivi dobbiamo sviluppare nuove capacità tecnologiche e saperle rendere parte integrante delle attività produttive. IP4FVG – conclude Casaleggi – è il percorso che abbiamo intrapreso insieme per traguardare obiettivi ancora più ambiziosi di sviluppo e competitività".

Oltre ad Agrusti e Casaleggi interverranno a questo viaggio nell’innovazione Elio Catania, consigliere del ministro Sviluppo Economico, Gianni Potti, advisor DIH Confindustria Veneto e Luisella Altare, regional manager Nord Est UniCredit.

Poco prima delle 16 la parte più strettamente operativa con la presentazione della fabbrica modello – tra i partner che compongono IP4FVG – e delle applicazioni 4.0 da parte di Paolo Candotti, direttore generale LEF e la visita virtuale con le tre case stories: Pianificazione intelligente della manodopera e l’esperienza Electrolux – con Emanuele Quarin, Digital Operations Director Europe; Introduzione cobot nel processo produttivo e il caso Brovedani Group – con Jury De Col, Digital Automation Manager; Future Office e testimonianza del tech provider BeanTech – con Giulia Moratti, Sales Engineer. Coordinerà l’evento Andrea Fornasier – Responsabile LEF e Diex, Confindustria Alto Adriatico. Poco prima delle 17 sono attese le conclusioni di Maurizio Marchesini, vicepresidente per le Filiere e le Medie Imprese Confindustria.

Link per iscriversi all’evento