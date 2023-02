I Consorzi di Bonifica Fvg incontrano l'assessore Zannier

Valutazione dei fabbisogni energetici, oculato utilizzo della risorsa idrica alla luce dei mutamenti climatici in atto, caratterizzati da una progressiva diminuzione delle falde, costo dei consumi energetici che, nell’anno appena concluso, ha fatto registrare un’impennata delle bollette che ha messo a dura prova i bilanci dei Consorzi di bonifica. Sono le urgenze trattate al consiglio dell’associazione dei Consorzi della regione - formato dai presidenti della Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti, del Cellina Meduna, Valter Colussi, e della Venezia Giulia, Enzo Lorenzon - riunitosi alla presenza dell’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna Stefano Zannier.

“Nel 2022 i canoni consortili non sono stati sufficienti nemmeno a far fronte alle spese per l’energia necessarie al funzionamento degli impianti", ha evidenziato la Presidente dell’associazione Rosanna Clocchiatti. "Di fronte a questa situazione è apparso necessario a tutti i consorzi trovare ulteriori risorse per sostenere il fabbisogno energetico ed assicurare l’equilibrio di bilancio. C’era nel contempo la preoccupazione, avvertita anche nelle associazioni di categoria e nel mondo istituzionale, di salvaguardare i redditi delle imprese agricole e quindi di contenere gli aumenti dei canoni sia per l’anno 2022 e 2023 allo stretto necessario per assicurare l’attività consortile sia irrigua che idraulica”.

Decisivo l’intervento regionale che, con un contributo di 7 milioni euro al sistema consorzi per l’abbattimento dei costi energetici, ha consentito di assicurare il pareggio di bilancio dell’anno 2022, e ha ridotto significativamente il disavanzo energetico che ha toccato nel 2022 la cifra di 15,2 milioni di Euro con un aumento di 8,8 milioni e quindi del 136% rispetto alla media del triennio).

“La straordinaria situazione relativa ai costi energetici non poteva che essere affrontata in termini urgenti con un rilevante impegno economico da parte della Regione, in quanto il sistema dei Consorzi di bonifica non avrebbe potuto reggere con le sole forze derivanti dai propri bilanci. Inevitabilmente vi sarebbe stata un’elevata richiesta economica ai consorziati che avrebbero dovuto farsi totale carico del problema. Questo non era accettabile, in quanto si sarebbero esposti tutti i consorziati a dei costi insostenibili per gli stessi mettendo a rischio l’intero comparto”, ha detto Zannier.

L’obiettivo, tuttavia, non è stato solo di contenere i canoni, ma si è voluto anche guardare al futuro attraverso il trasferimento ai consorzi di bonifica di 24,2 milioni di euro per la realizzazione di mini-invasi che - senza stravolgimenti del territorio, ma solo utilizzando la normale conformazione morfologica dei terreni e cave dismesse - consentiranno di accumulare la risorsa idrica e utilizzarla nei momenti di maggiore necessità.

I 12 interventi previsti, che saranno realizzati dai Consorzi (almeno tre per ogni consorzio), contribuiranno ad affrontare situazioni di siccità che potrebbero essere sempre più frequenti e intense. Analogo obiettivo riveste l’aumento delle risorse per la progettazione di nuove opere irrigue, sempre a favore dei consorzi di bonifica, elevato a 500mila euro. Obiettivo: realizzare impianti di trasformazione irrigua orientati al risparmio e all’efficientamento della risorsa.

“Gli interventi messi in campo dall’amministrazione regionale - conclude Clocchiatti - attestano la vicinanza della Regione Fvg ai problemi e alle criticità del mondo agricolo, in particolare al comparto della bonifica, e gli sforzi posti in atto per superarli. Riconosciamo all’Assessore Zannier l’impegno profuso e gli obiettivi raggiunti; mai in questi anni è venuta meno la collaborazione con la Regione, rivelatasi decisiva per gli importanti traguardi raggiunti a salvaguardia dell’agricoltura dei nostri territori, per la valorizzazione dei prodotti e a tutela del reddito delle aziende agricole”.

“Il rapporto di reciproca collaborazione con i Consorzi di bonifica ci ha consentito di affrontare sfide epocali con la necessaria serenità e condivisione delle scelte al fine di consentire, in via strutturale e pianificata, la realizzazione di quegli investimenti che potranno garantire la piena operatività del comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia negli anni a venire. Il leale rapporto instauratosi ha consentito inoltre di assumere le decisioni, anche difficili, sapendo di poter contare su di un sistema che ha messo a disposizione tutte le risorse tecniche, umane e di relazioni indispensabili per superare le criticità che ci hanno duramente colpito”, ha concluso Zannier.