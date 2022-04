Il tema della transizione ecologica e il case history di Apea sono tra i temi al centro dell’importante convegno che si terrà lunedì 16 maggio nella sede di Lean Experience Factory (LEF) in via Comunali, nel cuore della Zona industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento.

A organizzare l’evento di portata nazionale sono il Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento in collaborazione con il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (Cosef): due realtà che assieme forniscono servizi a oltre 550 aziende insediate in Friuli Venezia Giulia.

Il convegno dal titolo “I Consorzi industriali verso la transizione ecologica. Opportunità e prospettive” sarà occasione di confronto sulle esperienze green e transizione ecologica dei consorzi industriali a partire dal Friuli Venezia Giulia dove il Ponte Rosso - Tagliamento presenterà lo stato dell’arte del progetto pilota Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata. Non solo. Durante i lavori del convegno si parlerà – grazie a Cosef – anche di Piano Territoriale Infra regionale come strumento di gestione degli agglomerati industriali.

Progetti che coinvolgono direttamente la stessa Regione Friuli Venezia Giulia, che negli ultimi anni sta investendo molto nelle politiche di sostenibilità ambientale. Sul fronte delle energie rinnovabili il Consorzio Ponte Rosso – Tagliamento, in sinergia con Confindustria e Polo Tecnologico Alto Adriatico, si sta, inoltre, attivando per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), progetto per il quale si punta ad utilizzare tutte le linee di finanziamento dedicate a livello nazionale e regionale a tale scopo.

All’evento, che si svolgerà sia in presenza sia in collegamento streaming (piattaforma Zoom) a partire dalle 10, i due consorzi promotori dell’iniziativa presenteranno in particolare i progetti avviati in campo ambientale, che interessano le rispettive aree di competenza e faranno il punto insieme alla Sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica Vannia Gava e al Direttore dell’Ufficio di Coordinamento politiche europee Francesco Tufarelli sulla situazione a livello nazionale e in tema di fondi PNRR. Introdurranno i lavori il Presidente di Ponte Rosso – Tagliamento Sergio Barel e del Cosef Claudio Gottardo.

Al tavolo dei relatori sono previsti, inoltre, il Presidente della Federazione Italiana Consorzi Enti di industrializzazione, Andrea Ferroni, - presente anche il Vice Presidente vicario di F.I.C.E.I. Daniele Gerolin - e il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. È atteso anche l’intervento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.