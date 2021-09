I consumi al tempo del Covid, torna il 'Libro bianco'

Undici anni dopo la prima edizione, uscita nel 2010, torna il Libro Bianco, la ricerca promossa da Federconsumatori e Adiconsum sulla rete distributiva e sui comportamenti dei consumatori in Friuli Venezia Giulia.

"Finanziato dalla Regione Fvg con fondi del ministero dello Sviluppo economico, il Libro Bianco 2021 ha potuto avvalersi della collaborazione delle due università regionali e della Swg di Trieste e offre una fotografia aggiornata e attendibile – spiegano Angelo D’Adamo e Giuseppe De Martino, presidenti regionali di Federconsumatori e Adiconsum, che hanno commissionato e coordinato l’indagine e la pubblicazione – sull’evoluzione della nostra struttura distributiva, sulle sue criticità, sulle abitudini dei consumatori, sull’impatto della pandemia sui consumi e sulla condizione economica delle famiglie".

Anche questa seconda indagine, come il primo Libro Bianco, è stata condotta in un periodo di profonda crisi (caratterizzato peraltro, secondo quanto emerso dalle risposte, da un maggiore impatto sui consumi delle famiglie rispetto al 2010): "Una coincidenza – spiegano ancora i due presidenti – che aggiunge interesse ai risultati emersi, offrendo spunti utili non solo in chiave economica, statistica e sociologica, ma in primis per orientare le scelte della nostra Regione".

La presentazione ufficiale dell’opera è in programma a Udine venerdì 10 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, nella sala Pasolini del palazzo della Regione. Saranno presenti tra gli altri, oltre ai presidenti regionali di Federconsumatori e Adiconsum, l’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, i due curatori della ricerca, i docenti universitari Alessio Fornasin e Gian Pietro Zaccomer, il direttore di ricerca Swg Rado Fonda.