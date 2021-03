I crediti d’imposta per i nuovi investimenti agevolati

La legge di bilancio 2021 ha rivisto le norme relative ai crediti d’imposta sugli investimenti rendendoli più convenienti, e modificato quello per la R&S. In collaborazione con il Rina Services, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg propone per domani, 4 marzo, alle 15, un incontro online volto a illustrare le condizioni per accedere ai crediti d’imposta previsti per l’anno in corso, i requisiti tecnici richiesti e l’asseverazione necessaria affinché gli investimenti possano beneficiare dello specifico incentivo.

Intervengono Andrea Foschini del Rina Services SPA e Paolo Zorzenone, funzionario Confapi Fvg.