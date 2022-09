I Driver dell’innovazione nella yachtistica

Appuntamento il 13 settembre per la presentazione dei risultati del progetto Silegant - Silent, Elegant Doors for Yacht nato per realizzare porte tagliafuoco di classe B per imbarcazioni di lusso dalle elevate caratteristiche tecniche e caratterizzate da nuovi, eleganti e personalizzabili design di struttura e intelaiatura. L’evento sarà l’occasione per fare il punto sui fattori che determinano il successo nel settore della yachtistica.

I partner del progetto - MBM Group – leader internazionale per la realizzazione di grandi allestimenti in ambito civile e navale e non solo – , Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Ingegneria e Architettura) e Consorzio Servizi Navali Industriali (CSNI), presenteranno gli elementi innovativi di natura tecnico-ingegneristica e di design che caratterizzano la porta sviluppata nell’ambito di Silegant.

Al loro fianco ci saranno Elena Tammaro, fondatrice di CREAA, che porrà l’accento sulle contaminazioni possibili tra settore industriale e settore culturale e creativo e Stefano Lovison e Cristina De Leoni, rispettivamente Presidente e Maestra Mosaicista della Scuola Mosaicisti del Friuli, che illustreranno il valore del bello e delle applicazioni artigianali in ambito industriale.

L’evento conclude il progetto SILEGANT - sostenuto da un finanziamento POR FESR 2014-2020 – Attività 1.3 b – Ricerca e sviluppo della Regione - e sarà ospitato dall’Università degli Studi di Trieste (Aula 0B, Edificio H3 | Via Alfonso Valerio, 12/2 Trieste). Info e prenotazioni.