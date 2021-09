I friulani fanno scuola nell'ambito della Biohealth

Nelle scorse settimane le startup e PMI innovative del territorio hanno partecipato ad alcune lezioni per trasferire conoscenze, stimoli e approfondimenti ad aspiranti imprenditori, neolaureati, startupper e manager provenienti da Italia, Spagna e Portogallo nell’ambito del Master International Post-Graduation Programme “Advanced Skills for Innovation and Entrepreneurship in the BIOHEALTH Sector” concepito e promosso da Friuli Innovazione e dai partner del Progetto Europeo BIO-ALL.

“Il programma innovativo del Master è stato ideato per promuovere le conoscenze degli studenti in materie relative al settore biohealth e per sviluppare le loro capacità imprenditoriali e le abilità trasversali" sottolinea Daniele Cozzi, Presidente di Friuli Innovazione. "Con i partner abbiamo disegnato un percorso innovativo che oltre ad attività di matchmaking, seminari, business idea deveopment e momenti di contaminazione come Bootcamp Week e Hackathon ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confronto con imprenditori fortemente orientati all’innovazione e provenienti da diversi paesi d’Europa, tra cui ritroviamo i friulani: Transactiva, Innov@ctors, Foxwin, Turval e IDS Solutions”.

Le aziende coinvolte da Friuli Innovazione, molte delle quali insediate al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, hanno portato testimonianze dirette utili per contestualizzare le nozioni e le competenze apprese dai partecipanti al Master internazionale. Bruno Bembi, Presidente di Transactiva Srl - operante nel settore delle biotecnologie e specializzata nell'utilizzo di piante come bioreattori per la produzione di biofarmaci e vaccini – ha presentato la propria esperienza, il modello di business sviluppato e le sfide che l’azienda ha affrontato nel definire la propria offerta e distinguersi dai competitors.

Rosario Lombardo co-fondatore di Innov@ctors, spin-off dell’Università degli Studi di Udine che sviluppa soluzioni ICT per tutte le esigenze legate a tecnologia ed innovazione, ha sottolineato come il valore del business plan - che consente di sviluppare l’idea della startup e valutarne il profitto - sia rilevante tanto quanto un team unito e che possieda tutte le competenze utili ad affrontare con successo il mercato. Si tratta infatti di aspetti fondamentali che permettono alle nuove iniziative imprenditoriali di essere reattive e cogliere il cambiamento.

Grazie al contributo di Filippo Causero, amministratore delegato di Foxwin – startup innovativa incubata a Friuli Innovazione che sviluppa una piattaforma online che trasforma idee in valore per il miglioramento aziendale - i partecipanti al Master internazionale hanno avuto anche l’occasione di conoscere nuovi modelli organizzativi da poter applicare nei propri progetti imprenditoriali. Tra questi, il movimento delle organizzazioni liberate (Teal Organizations), da cui si è ispirato per trasformare la sua azienda in società benefit. Tutte le imprese innovative seguono uno scopo, per esempio quello di Foxwin è aiutare le persone a realizzarsi; coltivano la pienezza, nel senso che i collaboratori vivono il lavoro senza maschere e si auto-organizzano. Non avendo una gerarchia le persone hanno la possibilità di crescere in una maniera dinamica e collaborativa.

Di grande valore la testimonianza di Ana Backovic che ha presentato l’esperienza dei Laboratori Turval Italia – società che opera nel settore del biotech - che ha raccontato come "la scoperta e lo studio di un ceppo probiotico di nuova generazione - un lievito lattico, isolato dal "kefir", latte vaccino fermentato con i metodi tradizionali, considerato anche l’elisir della salute – abbia portato alla nascita dell’impresa. Su questa scoperta l'azienda ha basato anche la sua strategia di crescita orientata allo sviluppo di numerose applicazioni nel campo alimentare, farmaceutico e veterinario. Oggi, questo “food-borne, lactic yeast” e’ un ceppo probiotico riconosciuto come unico dalla comunità scientifica internazionale. La posizione strategica della Turval fa leva su un alto livello di specializzazione su un unico microrganismo. Questo fa sì che la Turval offra ai clienti B2B l'unione delle forze nello scopo condiviso che genera vantaggi competitivi per entrambi e che rappresenta il vero e proprio generatore della catena del valore".

“Il mondo del business impone anche saper instaurare una relazione proficua con i propri clienti", spiega Giorgio Brajnik di IDS Solutions. "Abbiamo contribuito al Master presentando alcuni principi di fondo che come dirigenti dell'azienda abbiamo seguito e perseguiamo tutt'ora. Nel contesto di attività consulenziali in progetti internazionali è necessario da una parte saper ascoltare per capire le varie sfaccettature tecniche, organizzative e sociali del contesto e dall'altra essere continuamente un passo avanti rispetto ai clienti e propositivi. Questo è quello che facciamo giorno dopo giorno, ad esempio, come consulenti sul testing per il progetto skatelescope.org, che mira a costruire il più grande radiotelescopio del mondo".