Con l'imprevedibile avvento del Covid-19 e il conseguente stravolgimento dei mercati internazionali, le dinamiche dell'export legno arredo Fvg hanno subìto un drastico mutamento nel giro di pochi mesi. Dopo un 2019 di sostanziale stabilità e di consolidamento sui mercati internazionali, il primo trimestre 2020 evidenzia l'impatto che questo cambiamento ha portato all'export legno arredo. In occasione dell'annuale appuntamento con Intesa Sanpaolo, in cui si fa il punto sul presente e sul futuro dell'export regionale del comparto, il Cluster arredo organizza, venerdì 12 giugno alle 11.30, la conferenza in live streaming “Export Legno Arredo Fvg 2020 - I mercati internazionali alla prova del Covid-19”.

Dopo i saluti introduttivi di Franco di Fonzo, presidente del Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG, e di Renzo Simonato, responsabile Direzione regionale Veneto, Fvg e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo, interverranno il direttore del Cluster Carlo Piemonte, che presenterà i dati del Legno Arredo FVG, Anna Maria Moressa e Giovanni Foresti della direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, che relazioneranno sulle criticità e le opportunità del Legno-Arredo del Fvg nel post Covid-19, Arianna Pain, responsabile Trade Finance-Nord Est-Global transaction Banking Intesa Sanpaolo, la quale illustrerà gli strumenti a supporto dell’export e le misure per una maggiore tutela dei crediti.

Per registrarsi gratuitamente alla webconference: info@clusterarredo.com.