I migliori imprenditori Fvg ospiti di Biofarma

Si tiene oggi la settima edizione dell’evento Top 500, che ha messo a confronto i migliori imprenditori del Friuli Venezia Giulia, gli esperti di Fondazione Nordest e PwC, per parlare delle performance aziendali e delle prospettive future di crescita delle industrie del territorio. Quest’anno, a ospitare la manifestazione è Biofarma, azienda che formula, produce e confeziona cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici e che rappresenta un’eccellenza italiana per la sua capacità di ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e per il suo know-how scientifico e tecnologico all’avanguardia.

L’azienda è una tra le migliori realtà del territorio, che crede nelle potenzialità della Regione e che ha, da sempre, riscontrato nelle risorse umane uno dei fattori favorevoli alla propria crescita nazionale e internazionale. Per questo motivo Biofarma ha sempre investito nelle strutture, ma anche e soprattutto nel capitale umano, che rappresenta il cuore dell’azienda. Infatti, nell’ultimo decennio, la crescita del personale è stata di circa il 10% per ogni anno e oggi l’azienda conta 430 collaboratori, tra cui giovani di talento e neolaureati con concrete prospettive di continuità professionale.

La crescita significativa di Biofarma è stata resa possibile anche grazie al team di Ricerca e Sviluppo. Sono infatti 800 i progetti concepiti e sviluppati ogni anno da questa unità e molti di questi sono prodotti ad elevato contenuto d’innovazione, che diventano leader di mercato. La divisione Ricerca e Sviluppo di Biofarma è costituita da 25 persone con profili altamente specializzati nell’area della cosmetica, degli integratori alimentari e dei dispositivi medici, che collaborano costantemente con centri di ricerca, Università e start-up a livello regionale e nazionale.

“È necessario tracciare una strada sempre più impresocentrica: aziende virtuose, che creano posti di lavoro e attivano pratiche di sostenibilità devono essere sostenute dalle Regioni e dallo Stato e incentivate a consolidare il network con le altre imprese”, spiega Germano Scarpa, Presidente di Biofarma. “Il Friuli Venezia Giulia ha delle potenzialità incredibili: parchi scientifici, eccellenze produttive e una spiccata sensibilità all’innovazione. Dobbiamo però imparare a fare rete e a migliorare la coesione e la sinergia tra le parti economiche e politiche”.

Con 80 milioni di fatturato stimato nel 2019 e un EBITDA del 19%, Biofarma ha l’obiettivo di incrementare la propria presenza sul mercato internazionale. Attualmente collabora con 150 realtà in oltre 30 paesi del mondo. Nel 2017, per rispondere alle esigenze di un cliente, ha aperto un polo produttivo nel New Jersey - specializzato in probiotici di alta qualità e prodotti nutraceutici - che si è rivelato un’importante opportunità di sviluppo.

A testimonianza dell’impegno di Biofarma nello sviluppo e nell’innovazione, domani all’evento “Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo” Scarpa riceverà il premio per la migliore capacità imprenditoriale, lo spirito innovativo e la competenza profusi con passione nel campo della ricerca. La manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone, si terrà presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine.