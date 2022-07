I motori Wärtsilä per una nuova centrale elettrica

Il gruppo tecnologico Wärtsilä fornirà i motori e gli ausiliari per una centrale elettrica da 75 MW in costruzione a Termoli, lungo la costa adriatica. L'impianto è stato commissionato dalla società di servizi energetici Metaenergiaproduzione ed è in fase di costruzione da parte di FATA SpA, società del Gruppo Danieli. L'ordine è stato assegnato a Wärtsilä nell'aprile del 2022 e contabilizzato nel mese di giugno.

La soluzione Wärtsilä ad avviamento rapido fornisce un efficiente bilanciamento della rete, consentendo all'utility di partecipare al mercato della capacità progettato per promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili. L'impianto sarà a disposizione di Terna, l'operatore del sistema di trasmissione nazionale, per fornire energia su richiesta per compensare le fluttuazioni dell'offerta da fonti solari ed eoliche. I motori Wärtsilä possono raggiungere la piena potenza in pochi minuti dall'avvio.

"FATA sta sviluppando opportunità nel capacity market e dalle fonti rinnovabili.Wärtsilä è stata per noi la scelta naturale per realizzare questo nuovo progetto", ha dichiarato Italo Ballestrelli, Executive Vice President di FATA - “L'Italia ha in programma di triplicare la produzione di energia solare e raddoppiare quella eolica entro il 2030, e la flessibilità dei motori Wärtsilä, unita alla loro esperienza in questo specifico segmento, sono fattori chiave per questa ambizione".

"Siamo lieti di collaborare per la prima volta con FATA a questo importante progetto. La decarbonizzazione della produzione di energia è un obiettivo che noi di Wärtsilä sosteniamo con convinzione ed è al centro della nostra strategia. L'efficienza e la flessibilità sono i pilastri su cui si può fondare la produzione decarbonizzata, ed è quello che ci sforziamo di fornire", ha dichiarato Kenneth Engblom, Vicepresidente di Wärtsilä Energy per l'Africa e l'Europa.

L'intera fornitura comprende quattro motori Wärtsilä 50SG ad alta efficienza e risparmio di combustibile, accessori, pannelli di controllo, servizi di consulenza tecnica, sistema di interfaccia operatore e messa in servizio. I motori Wärtsilä saranno alimentati con gas naturale ma sono pronti per funzionare anche con combustibili sostenibili, quando saranno ampiamente disponibili, il che li rende una soluzione a prova di futuro.

Già oggi i motori Wärtsilä possono utilizzare metano e metanolo sintetici e a zero emissioni e miscele di idrogeno. I carburanti sostenibili, insieme ai motori, possono soddisfare le esigenze di accumulo di energia a lungo termine per i periodi in cui le condizioni del vento o del sole sono persistentemente scarse.

La consegna delle apparecchiature Wärtsilä è prevista per l'inizio del 2023 e l'impianto dovrebbe diventare pienamente operativo nel giro di pochi mesi.

Wärtsilä ha consegnato all'Italia 1.411 MW di capacità di centrali elettriche, di cui 709 MW sono oggi coperti da contratti di assistenza a lungo termine. L’Azienda ha un centro di consegna a Trieste e uffici di assistenza a Genova, Napoli e Taranto.

Nella foto Italo Ballestrelli, Marco Golinelli e Stefano Avenati © Wärtsilä Corporation