I principali player dell’elettronica mondiale a Pasiano

Smh Technologies, azienda leader mondiale nel settore dell’elettronica, si occupa della progettazione e della produzione di soluzioni di programmazione hardware e software. Nel corso di oltre 15 anni di attività, ha raggiunto la posizione di leader di mercato nel suo settore collaborando con aziende del calibro di Tesla, Whirpool, Intel e molte altre.

Non molti sanno che Smh Technology è una realtà situata nel Friuli Occidentale che, con un grande e costante lavoro orientato alla qualità e ai continui investimenti in tecnologia, è ora presente in oltre 70 Paesi nel mondo con una importante attività verso i mercati asiatici.

"La nostra realtà è basata su innovazione tecnologica costante, orientamento e soddisfazione del cliente e sviluppo di nuovi mercati coinvolgendo i maggiori players internazionali", ha dichiarato il Presidente e fondatore Claudio Stefani, che in tandem con l’Amministratore Delegato Gabina Marcuzzi e coadiuvati da un ottimo team di ingegneri, tecnici, commerciali e amministrativi rappresentano questa interessante e dinamica realtà imprenditoriale.

Giovedì 9 e venerdì 10 giugno, i principali partner tecnologici nel campo della programmazione di schede elettroniche saranno presenti a Villa Luppis, a Pasiano di Pordenone, dove sono attesi oltre 30 partecipanti di 20 aziende internazionali.

Una occasione esclusiva dove Smh Technologies incontrerà non solo i partner europei ma rivedrà – dopo molto tempo – anche aziende provenienti da oltre Oceano. Inoltre, l’evento sarà ripreso in diretta per dare l’occasione a tutti i distributori di Smh Technologies di “partecipare virtualmente” all’International Distributor Meeting 2022.

Un evento molto interessante in special modo alla luce del periodo storico che stiamo vivendo, e nonostante le incertezze, le prospettive di business sono ottimistiche non solo nel Friuli Occidentale ma per tutto il comparto industriale.