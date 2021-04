Nell’ambito del progetto “PerCoRSI in Fvg 2”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del Por, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi Fvg organizza il seminario in modalità online “I segreti del parlare in pubblico per favorire comportamenti sicuri negli ambienti di lavoro”.

Il seminario, in programma domani, 14 aprile con inizio alle 15, vedrà la partecipazione di Giovanni Tavaglione, partner Vistra srl, in qualità di relatore; a seguire la testimonianza di Filippo Bado, HSE Manager della Fagioli spa di Reggio Emilia.