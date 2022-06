I valori di Idealservice in un'installazione artistica

Nessuna sfida è possibile senza che la squadra scenda in campo con convinzione e preparazione: sono le Persone la vera chiave del successo. Proprio per consentire a tutti di affrontare in modo positivo cambiamenti e prospettive sempre nuove, Idealservice ha messo in atto una precisa politica di gestione e sviluppo delle Persone, volta a riconoscerne le competenze, la motivazione e il valore, per garantirne la crescita all’interno dell’organizzazione e per valorizzarne i talenti.

“Il capitale umano rimane un elemento strategico della nostra Cooperativa ed è proprio per sostenerlo che i nostri lavoratori hanno sottoscritto un Patto Comportamentale con l’obiettivo di allineare l’intera organizzazione ai valori aziendali e contribuire a sviluppare un ambiente di lavoro positivo”, spiega il Presidente Marco Riboli.

Una scelta importante, indispensabile per sostenere il cammino di una cooperativa che ha sempre dimostrato una forte propensione all’innovazione e che oggi, forte dei suoi 70 anni di storia ed esperienza, si è affermata come la settima cooperativa di servizi in Italia. Un percorso coerente e vincente, dimostrato dai dati del bilancio 2021, chiuso con un fatturato di quasi 148 milioni di euro, un EBITDA di 9,7 milioni di euro, un utile netto di 4,5 milioni di euro e un patrimonio netto di 64,5 milioni di euro.

Per riaffermare il suo impegno costante nell’accompagnare la crescita delle sue persone e tradurlo in un gesto concreto, Idealservice sceglie ora il linguaggio dell’arte. Nasce così We Are Ideals, progetto del collettivo Dmav dedicato al percorso di sviluppo di comunità realizzato dalla cooperativa.

Si tratta di un’opera site specific che utilizza i materiali che caratterizzano maggiormente i lavori del collettivo negli ultimi anni: la ricerca attraverso le luci d’artista e il neon piegato a mano, l’utilizzo di inserti naturali, la riflessione sulla forza del colore e sulle forme dei caratteri tipografici.

L'opera fa parte del progetto Arts for Communities che nasce dalla collaborazione tra Dmac, Arts For_ e in Friuli Venezia Giulia ha come referente principale Confindustria Udine.

L’utilizzo degli elementi vegetali ci ricorda che ogni percorso sui valori è un processo vivo: come si fa con le piante, i valori vanno costantemente “innaffiati” e tenuti vivi con attenzione quotidiana, con senso di responsabilità personale. Le parole utilizzate nell’installazione sono tratte da una serie di riflessioni portate avanti dagli stessi soci della cooperativa all’interno di percorsi di formazione e sviluppo. Il concetto di We Are Ideals riprende il nome della cooperativa e lo collega a un concetto chiave: davvero noi siamo i nostri ideali. I nostri comportamenti sono l’unità di misura dei nostri valori.

L’opera è ora parte integrante degli spazi della sede della cooperativa a Pasian di Prato. Posizionata all’ingresso, vuole accogliere ospiti e clienti dando un messaggio forte sull’identità di Idealservice e, allo stesso tempo, rappresentare la forza di una comunità interna che si riconosce in un percorso.