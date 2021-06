I vertici di Area Science Park in visita a Friuli Innovazione

Il presidente di Friuli Innovazione Daniele Cozzi e l’ad Filippo Bianco hanno accolto in visita presso la sede udinese la neopresidente di Area Science Park Caterina Petrillo accompagnata dalla vicepresidente Sabrina Strolego.

L’incontro è stata un’occasione per presentare ai vertici di Area Science Park, partner di Friuli Innovazione, le attività implementate dal polo di innovazione per stimolare e favorire la digitalizzazione delle imprese del territorio con un focus sulle progettualità condivise dedicate all’applicazione deIl’Internet of Things - IOT all’area montana: Bosco4.0 e Guida autonoma.

“Stiamo lavorando anche per realizzare alcune tratte di test per le auto a guida autonoma in area montana. Il percorso sensorizzato sarà un elemento attrattivo per case automobilistiche europee e sarà uno stimolo per l’avvio di iniziative imprenditoriali innovative e contribuirà a creare nuova occupazione – ha sottolineato Cozzi -. Inoltre, per sostenere le nuove idee imprenditoriali Friuli Innovazione è pronta a mettere in campo l’esperienza ventennale dell’incubatore certificato d’impresa presso la sede di Amaro e il Fab Lab di Maniago”.

“Lavorare in sinergia con il territorio è fondamentale per attrarre investimenti e ottimizzare le risorse a disposizione – ha commentato la Presidente Petrillo a margine della visita – Le iniziative in corso che ci vedono coinvolti, in particolare quelle legate alla digitalizzazione delle imprese e allo sviluppo di startup, trovano piena attuazione nella collaborazione tra Area e Friuli Innovazione. Dal dialogo e dal confronto potranno nascere, di certo, nuove progettualità a beneficio delle realtà pubbliche e private che operano in regione”.

L’incontro, infatti, non è stato solo occasione per presentare le iniziative in corso e i progetti futuri, ma è stata un’opportunità di confronto utile a individuare possibili nuovi ambiti strategici di collaborazione tra Area Science Park e Friuli Innovazione che saranno prossimamente approfonditi dal Presidente Petrillo e il Presidente Cozzi. Durante la vista è stata anche illustrata la partnership strategica con Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH di Graz (Austria).

Grazie alle sinergie attivate con Friuli Innovazione lo Joanneum - una delle più importanti istituzioni di ricerca e sviluppo non universitarie austriache - mette a disposizione del territorio del Friuli Venezia Giulia, insieme agli altri partner accademici regionali, le esperienze e le competenze sviluppate in oltre cinquanta anni di attività, nell’ottica del consolidamento della necessaria propensione alla internazionalizzazione delle imprese della Regione.