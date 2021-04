Iccrea Banca formalizza l’interesse per Mediocredito

Iccrea Banca (Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e azionista principale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia) conferma di aver formalizzato la manifestazione di interesse alla Regione per quanto riguarda la quota da questa detenuta in Banca Mediocredito Fvg, pari al 47% dell’intero capitale.

La banca corporate regionale è formalmente entrata nel perimetro diretto del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nel luglio del 2018. Oggi, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia rappresenta un tassello strategico dell’azione del Gruppo Iccrea a beneficio delle PMI della regione e a supporto delle 4 BCC del Friuli Venezia Giulia aderenti al Gruppo Iccrea.

L’interesse di Iccrea Banca a un confronto con la Regione si è concretizzato in questi giorni al fine di individuare un percorso che dia un ulteriore slancio alla banca che, negli ultimi 3 esercizi e grazie anche al raccordo con la Regione, nonostante i tassi di interesse calmierati e la crisi sanitaria che ha travolto l’economia italiana, ha espresso un crescente trend di nuovi impieghi (dai 136 milioni di euro del 2018 ai 174 milioni del 2020), è un indice di solidità CET1 aumentato dal 14,74% del 2018 all’attuale 17,58%.

Tutto ciò al termine di un anno dove Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha messo in campo ogni energia per assistere il territorio, aumentando i finanziamenti attraverso la Sezione Anticrisi – nell’ambito dei Fondi speciali di rotazione – pari a 32 milioni di euro (il doppio rispetto al 2019), e l’assistenza attraverso i fondi FRIE, per 64 milioni di euro (+15,2%).

Iccrea Banca continuerà l’interlocuzione con la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di individuare un percorso strategico per accrescere l’azione efficiente della banca verso le PMI del territorio regionale, e per mantenere un’adeguata attenzione alla sua solidità patrimoniale e ai rapporti con i collaboratori, secondo gli elementi cooperativi che contraddistinguono il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.