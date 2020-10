Iccrea Banca lancia un nuovo bond

Nell’ambito del programma EMTN da 3 miliardi di euro, Iccrea Banca ha collocato presso gli investitori istituzionali domestici ed internazionali un bond senior preferred con scadenza 20 ottobre 2025 e con struttura 5 nc4. L’obbligazione è stata prezzata ad uno spread di 275 punti base sopra il tasso swap, a cui corrisponde una cedola fissa annuale del 2,25%. Alla scadenza del quarto anno l’Emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito.

Il collocamento, guidato dai Joint Lead Managers BNP Paribas, Credìt Agricole CIB, Iccrea Banca, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit ha avuto un riscontro molto positivo tra una vasta platea di operatori finanziari.

In particolare si è registrata la partecipazione di oltre 90 investitori, con una componente estera pari al 24%. In termini di tipologia di operatori, il 69% è stato sottoscritto da Banche, il 23% da Asset Managers, il restante 8% da Assicurazioni e altri operatori.

"La nuova emissione conferma la volontà del Gruppo di consolidare il proprio ruolo sui mercati finanziari domestici ed internazionali nell’ottica di sostenere la crescita e lo sviluppo dei territori di riferimento delle BCC” ha dichiarato Mauro Pastore Direttore Generale di Iccrea Banca.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, a capitale interamente italiano, ed è costituito da 133 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.500 in oltre 1800 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 168,5 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 92,1 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 106 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 810.000 soci. Il Gruppo ha un CET 1 Ratio del 16,1% e un TCR del 16,8%. (dati al 30 giugno 2020).