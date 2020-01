Iccrea Banca rafforza la direzione

Il Cda di Iccrea Banca ha deliberato la nomina di due nuovi vice direttori generali della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, indicando poi l’attuale vice direttore, Giovanni Boccuzzi, come vicario. I nuovi vice, già nell’organico dell'istituto, sono Pietro Galbiati, responsabile dell’Area Attività Creditizie e Partecipate, e Francesco Romito, responsabile dell’Area Indirizzo BCC, relazioni istituzionali e legale.

“Le nuove nomine assunte dal CdA – ha commentato Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca – rafforzano il ruolo della direzione generale per l’indirizzo e il coordinamento dell’intero Gruppo, accrescendone la capacità di ascolto, di confronto e sostegno nei riguardi di tutte le BCC aderenti. A loro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.

Pietro Galbiati, classe 1961, ha fatto il suo ingresso nel Credito Cooperativo nel 1993 in BCC Carugate, diventandone il direttore generale dal 2005 al 2009. Galbiati è passato poi alla Federazione lombarda delle BCC, dapprima come vice direttore e, a partire dal 2011, come direttore generale. È entrato infine in Iccrea Banca nel 2018, come responsabile dei Presidi territoriali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Francesco Romito, classe 1970, è approdato in Iccrea Banca dopo un’esperienza in Banca d’Italia, e come partner di una società di revisione e consulenza strategica in ambito bancario e finanziario. Vanta nel suo passato collaborazioni con le facoltà di Economia dell’Università Roma Tre e Luiss.

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il più grande gruppo bancario cooperativo italiano. Il Gruppo è costituito dall’affiliazione di 136 BCC dislocate su tutto il territorio nazionale e annovera al suo interno anche le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca, che svolgono attività di supporto e di servizio alle stesse BCC per il loro posizionamento di mercato. Al 30.06.2019 il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea conta su più di 4 milioni di clienti, oltre 2.600 sportelli presenti in 1.759 comuni italiani, un attivo totale per 150 miliardi di euro, impieghi alla clientela per 83 miliardi di euro.

In Friuli Venezia Giulia le BCC che hanno aderito al Gruppo sono: CrediFriuli; Banca di Udine; BCC di Staranzano e Villesse e BCC Pordenonese.