Iccrea, in Fvg erogati 23 milioni di euro

Nell’ambito dei finanziamenti definiti dai Decreti Legge Cura Italia e Liquidità (entrambi convertiti in legge), le Bcc del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che operano nel Friuli Venezia Giulia - Banca di Udine, BCC Pordenonese e Monsile, BCC Staranzano e Villesse e CrediFriuli - alla data del 12 giugno, hanno erogato a favore dei propri clienti (in prevalenza PMI del territorio regionale) 23 milioni di euro, corrispondenti al 53% delle richieste pervenute.

In particolare, in Friuli Venezia Giulia sono stati concessi 21 milioni di euro di finanziamenti sino a 25 mila euro, e circa 2 milioni di euro di finanziamenti sopra i 25 mila euro. Il taglio medio delle operazioni è stato di 22 mila euro. A livello nazionale, alla data del 12 giugno scorso, le 136 Banche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea avevano ricevuto circa 85.000 richieste di finanziamento. L’ammontare erogato è stato pari a 1.357 milioni di euro (pari a circa il 72% delle richieste pervenute a quella data), suddivisi tra 1.126 milioni per finanziamenti fino a 25 mila euro e anticipi sulla CIG e 231 milioni di euro per le richieste sopra i 25 mila euro.

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 151 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 105 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019).