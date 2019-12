Icop festeggia cento anni di attività

Nel gennaio del 1920 viene fondata l’Impresa F.lli Costantini e Ing. Petrucco, con sede a Cividale, operante nel settore delle costruzioni. È questa la prima struttura societaria dell’azienda fondata da Alvise Petrucco con i fratelli Giovanni e Cesare Costantini. L’Impresa evolverà, nei decenni a seguire, sia per tipologia societaria che per dimensioni, fino a diventare la Icop Spa che conosciamo oggi, diretta da Paolo Petrucco prima (figlio di Alvise) e ora dai suoi figli Vittorio e Piero. Dallo scorso anno, inoltre, sta muovendo i primi passi all’interno dell’impresa anche la quarta generazione della famiglia.

“E’ un bel traguardo – commenta l’ingegner Piero Petrucco, amministratore delegato della società – che abbiamo voluto festeggiare condividendolo soprattutto con i nostri collaboratori, ormai sparsi in tutto il mondo. Approfittando delle imminenti festività e dunque della possibilità di sospendere per qualche giorno le attività nei vari cantieri, abbiamo potuto richiamare a Basiliano collaboratori e maestranze da tutte le nostre sedi, da quelle più vicine in Francia, Germania, Danimarca, Svezia e Svizzera, a quelle più lontane in Malesia”.

I festeggiamenti per il centenario della sua fondazione - in programma sabato 21 dicembre, alle 11, nella sede di Basiliano - rappresentano, come sottolinea Piero Petrucco “un momento per ricordare la lunga storia fatta di uomini, mezzi, macchine, idee e innovazioni, per tracciare le direttive per il prossimo futuro e per ritrovarsi insieme proprio in questo momento in cui l’impresa, come mai prima nella sua storia, ha così tante sedi e personale che opera fuori dai confini nazionali”.

All'appuntamento saranno presenti, tra gli altri: l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Alessia Rosolen, il presidente di Ance nazionale Gabriele Buia, il sindaco di Basiliano Marco Del Negro, la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, il vice presidente del Consiglio regionale Francesco Russo, il consigliere regionale Sergio Bolzonello, l’onorevole Debora Serracchiani, il professore Alberto Felice De Toni, già rettore dell’Università degli Studi di Udine, e Stefano Guatti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine.