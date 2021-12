Icop tra le migliori aziende per le donne

La Icop è la prima impresa di costruzioni tra i 200 migliori datori di lavoro per le donne in Italia, precedendo di misura la partecipata di Stato Webuild.

È quanto emerge dallo studio "Italy's Best Employers for Women 2021" condotto dall'Istituto Tedesco Qualità ITQF e "La Repubblica”, pubblicata sull’ultimo numero dell’inserto settimanale “Affari&Finanza”. La ricerca, giunta alla seconda edizione, ha selezionato i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia su un campione di 2.000 aziende analizzate e 45 argomenti considerati come cultura d'impresa, formazione professionale e pari opportunità. I risultati sono stati ottenuti dall'Itqf (Istituto Tedesco Qualità Finanza), ente indipendente leader in Europa nelle indagini di qualità.

“Siamo molto felici di questo importante riconoscimento, ancora di più in considerazione della grande rilevanza delle imprese presenti nella classifica", è il commento di Piero Petrucco, amministratore delegato della società. "Alla Icop l’impegno e la disponibilità vogliono essere comuni e reciproci: l’impresa riceve moltissimo dalle persone, e si impegna al meglio delle sue possibilità a ricambiare. La parità di genere in un settore tradizionalmente maschile è per noi un fattore competitivo: sono donne alcune delle figure chiave e tra i leader della Icop di oggi e soprattutto di domani. Il lavoro femminile e la conciliazione del lavoro con la vita familiare sono temi molto urgenti, sia a livello politico sia nella realtà aziendale. Ci siamo sempre impegnati perché la parità fosse una realtà sostanziale e siamo convinti che questo significhi sia aderire con impegno a principi chiari, sia trasformarli in iniziative molto pratiche. Presto aumenteremo ancora l’investimento in progetti per la qualità della vita nella nostra impresa, anche grazie ai finanziamenti dei bandi governativi a sostegno della conciliazione lavoro-famiglia”.

Infatti, recentemente Icop ha vinto il bando “#Conciliamo” del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio, ricevendo oltre 409.000 euro da investire in nuovi progetti in ambito di conciliazione vita-lavoro.

Molte sono le iniziative già messi in campo dalla società, come ad esempio il part time reversibile per garantire il sostegno alla maternità, il servizio di centro estivo gratuito per i figli e i nipoti dei dipendenti, i gruppi di acquisto d’impresa, il lavoro agile e le polizze sanitarie integrative gratuite. Tra i progetti in programma la ristrutturazione e l’ampiamento delle strutture sportive e del centro estivo e un pulmino elettrico per il trasporto dei figli dei dipendenti fuori sede.

A settembre la ICOP aveva ottenuto la certificazione indipendente “Best Place to Work” e a ottobre era già entrata anche nella classifica “Top Job – Italy’s Best Employers 2021/2022” sempre a cura di ITQF e La Repubblica.