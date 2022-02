Idealservice acquisisce Ispef Servizi Ecologici Srl

La società cooperativa Idealservice, con headquarter a Pasian di Prato, una delle realtà nazionali di riferimento nel settore dei servizi ambientali, degli impianti di selezione rifiuti e del facility management, ha acquisito al 100% la società ISPEF Servizi Ecologici Srl di Azzano Decimo, che opera nel settore dei servizi ecologici da oltre 30 anni in Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, e il cui ultimo fatturato ammonta a 6 milioni di euro.

La recente acquisizione da parte di Idealservice, società che nel 2021 ha realizzato un fatturato di 147 milioni di euro, un utile di 5 milioni e che conta 3.719 addetti in tutta Italia, si colloca all’interno di un ambizioso progetto strategico di sviluppo e crescita, che consentirà alla cooperativa di riorganizzare e rafforzare la sua presenza nel settore dei servizi ambientali.

“Grazie all’esperienza e alla professionalità maturata nel corso degli anni – commenta il presidente di Idealservice Marco Riboli – ISPEF è un punto di riferimento nel settore delle pulizie e bonifiche ambientali, nel carico, trasporto e intermediazione di rifiuti liquidi e/o solidi, assimilabili agli urbani, pericolosi e non pericolosi, con l’impiego di automezzi e attrezzature speciali all’avanguardia e conformi alla normativa ADR. La società – aggiunge - entra quindi a far pare della grande famiglia Idealservice e questa acquisizione andrà a rafforzare l’attività nel settore dei rifiuti speciali e a valorizzare in tal modo il progetto strategico e il piano di sviluppo ad esso correlato”.