IdealService cerca oltre 30 figure professionali

"I Centri per l'impiego si stanno aprendo in maniera importante alle aziende del territorio e stanno diventando un soggetto fondamentale nella ricerca del personale. I dati del 2021 dimostrano che per quanto riguarda la sottoscrizione di contratti di lavoro in Friuli Venezia Giulia sono stati superati i livelli del periodo pre-pandemico, ma allo stesso tempo aumentano le difficoltà delle aziende nell'individuare figure professionali adeguate alle loro esigenze in particolare in tre settori: costruzioni, manifatturiero e terziario. In questo contesto la Regione sta investendo in maniera rilevante sull'incrocio tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'attività svolta dai Centri per l'impiego che, dall'inizio dell'anno, hanno aperto ben 4.497 vacancy, già superando quelle registrate in tutto il 2019, ovvero 4.495. In questo contesto assumono quindi particolare rilevanza i Recruiting Day, come quello organizzato per Idealservice, che cerca più di trenta persone da inserire nel proprio organico con diverse mansioni e contratti".



È quanto affermato dall'assessore regionale al Lavorodurante la presentazione del R, azienda tra le più importanti in Italia nel settore del facility management, dei servizi ambientali e nella gestione di impianti di selezione rifiuti, alla ricerca di oltre 30 figure professionali. L'assessore ha quindi rimarcato che "sono molte le aziende stanno cercando personale. Al recruiting day di IdealService, al quale sarà possibile candidarsi a partire da domani, si aggiungeranno la ricerca di personale per la Montecarlo Yacht e un nuovo progetto di selezione e formazione attraverso corsi gratuiti incentrati sul tema della sostenibilità ambientale organizzati dalla Regione, che coinvolgerà un numero rilevante di imprese del territorio".

Soddisfazione per i servizi regionali è stata espressa dalla vicepresidente di IdealService, Anna Fornasiero, la quale ha spiegato che il ventaglio delle figure professionali ricercate è molto ampio e spazia dagli incarichi operativi, a quelli impiegatizi, commerciali fino a quelli ingegneristici. Anche la tipologia contrattuale è ampia, dato che l'impresa necessita sia persone con impiego a tempo pieno sia parziale ed è pronta a siglare sia contratti a tempo determinato fino a 12 mesi sia a tempo indeterminato.

Per partecipare alla selezione, che si svolgerà online nelle mattinate del 14 e 15 dicembre 2021, è necessario candidarsi a partire da domani venerdì 19 novembre ed entro domenica 5 dicembre, alle singole posizioni di interesse attraverso la pagina dedicata alle offerte di lavoro del sito della Regione.

Come ha spiegato l'assessore "l'Amministrazione regionale effettuerà quindi, attraverso personale specializzato, una selezione dei candidati per presentare all'azienda una rosa di persone con competenze e capacità adeguate alle diverse mansioni richieste. I candidati ritenuti idonei riceveranno via email, dopo la chiusura dei termini per le candidature, il link per sostenere il colloquio online direttamente con l'azienda e gli operatori regionali".

Al momento l'azienda ricerca, per quanto riguarda l'area amministrativa-impiegatizia, persone per i seguenti ruoli: un impiegato ufficio paghe con esperienza (pay roll specialist), un impiegato per le risorse umane (area selezione e formazione); un impiegato contabilità industriale (controller); un commerciale settore rifiuti speciali; un responsabile della segreteria commerciale del settore rifiuti speciali; un addetto allo sviluppo del software di produzione e un addetto all'efficientamento dei processi produttivi.

Per quanto concerne l'area servizi i profili ricercati sono i seguenti: responsabile dei gruppi di lavoro della manutenzione delle aree verdi; caposquadra pulizie civili e sanitarie; addetto alla selezione dei rifiuti; manutentore esperto; addetto al magazzino; addetti alla manutenzione aree verdi (nelle zone di Udine, Pordenone e Trieste), addetti alle pulizie industriali (generico e qualificato); addetti alle pulizie civili e sanitarie periodiche (nelle zone di Udine, Gorizia e Trieste, ma anche nel resto della regione); addetto alle pulizie civili e sanitarie periodiche (in particolare nella zona di Pordenone, ma anche nel resto della regione); addetto al servizio di pulizie e ristorazione (Haccp e lingua slovena) e addetti alle pulizie civili (nelle zone di Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Buttrio e San Giovanni al Natisone). L'azienda ha inoltre necessità di autisti per la guida di autotreni o autoarticolati.