Idrogeno, 25 milioni da Ue a Fvg, Croazia e Slovenia

Coinvolge il Friuli Venezia Giulia, insieme a Croazia e Slovenia, l'unica "valle dell'idrogeno" transfrontaliera dell'Ue, il cui progetto è stato presentato oggi a Bruxelles da Aleksander Gerbec, Ceo di Ecubes Technology.

La valle dell'idrogeno del Nord-Adriatico, ha ricevuto 25 milioni di fondi Ue, con l'obiettivo di mobilitare 214 milioni per l'investimento iniziale, e 739 milioni di investimenti una volta a regime. Ora cominceranno i negoziati per concludere glio accordi di sovvenzione, prima dell'estate.

La North Adriatic Hydrogen Valley è un'iniziativa sostenuta dai governi di Croazia, Slovenia e dalle autorità locali del Friuli Venezia Giulia, ha lo scopo di accelerare la diffusione delle tecnologie dell'idrogeno e produrre idrogeno per le industrie ad alta intensità di energia e i trasporti.