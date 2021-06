Igiene ambientale, sciopero contro l’articolo 177 del codice appalti

Non una norma per soli addetti ai lavori, ma qualcosa che interessa tutti: l’articolo 177 del Codice degli Appalti rischia – a detta dei Sindacati – di cancellare migliaia di posti di lavoro nel comparto dell’igiene ambientale, molti anche in Friuli Venezia Giulia, e di abbassare la qualità di un servizio essenziale, come quello della raccolta dei rifiuti e della pulizia delle città.

Per questo, anche nella nostra regione, così come nel resto d’Italia, i lavoratori del comparto – circa 1.500 in Friuli Venezia Giulia - incroceranno le braccia mercoledì 30 giugno, con manifestazione in Piazza Unità a Trieste, alle 11.

Alla base dello sciopero – indetto da Fp Cisl, Fit Cisl e UilTrasporti – c'è l’articolo 177 del Codice degli Appalti, le cui proroghe applicative scadranno a fine anno, e che obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di tutte le attività, anche nei casi in cui le stesse vengano svolte direttamente dal proprio personale, azzerando di fatto un servizio essenziale per le comunità.

"Il rischio – si legge in un comunicato unitario delle tre sigle sindacali – è che si perdano migliaia di posti di lavoro, avviando una stagione di disfacimento del settore".

"Si tratta di una norma che va corretta immediatamente perché, da una parte, obbliga le aziende a spezzettare rapidamente il servizio con gare al ribasso, e, dall’altra, destruttura un servizio fondamentale, privandolo di professionalità cresciute negli anni. Parliamo di un settore – spiegano i rappresentanti di Fp Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti – importantissimo e che si è rivelato ancor più fondamentale durante la pandemia e il lockdown, permettendo al Paese, nel suo momento più duro, di continuare a conferire i rifiuti senza nessun rallentamento nella raccolta e nel servizio di pulizia".

"Per questo le categorie sindacali anche del Friuli Venezia Giulia chiedono alla politica di intervenire immediatamente e di salvaguardare tutti quei lavoratori e lavoratrici che si dedicano ad un servizio di pubblica utilità, di cui beneficiano tutti i cittadini. Allo stesso tempo – conclude la nota unitaria – è necessario investire di più, anche in regione, nell’economia circolare, così come previsto anche nel PNRR, affinché il settore implementi la sua capacità impiantistica e diventi sempre più industrializzato: questo a tutela degli operatori e contro le sciagurate privatizzazioni spezzatino”.