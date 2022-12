Il 7 dicembre torna il Mercoledì del Placement

Sei aziende di rilievo nazionale e internazionale e decine di opportunità lavorative per laureandi e laureati. Il 7 dicembre ritorna il Mercoledì del Placement dell’Università di Udine, dalle 14, a Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine), organizzato con il sostegno della Fondazione Friuli. Le sei realtà coinvolte – Banca Finint, Benetton Group, Grid Solutions, Gruppo Bcc Iccrea, Liebherr Italia, LimaCorporate – dapprima presenteranno le loro peculiarità ed esigenze, quindi raccoglieranno i curriculum dei candidati e procederanno a brevi colloqui. Sarà presente anche Adecco, per consulenze e la ricerca di profili per il proprio staff e le aziende clienti.

Domani, martedì 6 dicembre, dalle 14.30, appuntamento con la correzione dei curriculum vitae per tutti gli interessati al Career Center a Palazzo Antonini (via Petracco 4), in collaborazione con Adecco Italia.

Complessivamente, nel 2022 alle diverse iniziative di placement dell’Ateneo hanno aderito una cinquantina di aziende di rilievo nazionale e internazionale che hanno presentato oltre 600 offerte di lavoro ricevendo quasi 2000 curriculum. Inoltre, più di un centinaio di studenti, laureandi e laureati hanno partecipato alle attività di accompagnamento all’inserimento lavorativo (simulazioni di colloqui, redazione cv, ecc). A queste attività si aggiunge la Fiera del lavoro organizzata dall’Associazione dei laureati in ingegneria gestionale (Alig) che in due giorni di colloqui ha riunito 80 imprese che hanno offerto quasi 900 posti di lavoro.

"L’Università di Udine – afferma il delegato per job placement e rapporti con le imprese, Marco Sartor – è orgogliosa dei suoi servizi di placement che offrono a studenti e laureati di tutti i corsi di laurea significative opportunità. Grazie anche a queste iniziative, otto corsi di studi dell’Ateneo presentano oggi un tasso di disoccupazione a tre anni pari a zero, garantendo un’occupazione al 100% dei propri laureati".