Sono oltre 300 i professionisti di tutto il Triveneto che parteciperanno alla Giornata di formazione online “Il Bilancio nell'anno della pandemia tra criticità, norme ad hoc e verifica della continuità” organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

L’appuntamento formativo, che si svolgerà in diretta webinar, è in programma venerdì 5 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 e permetterà ai partecipanti di maturare 5 crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua.

Le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 hanno fortemente impattato sui bilanci 2020 e hanno comportato effetti negativi sul reddito e sul cash flow delle imprese e, in alcuni casi, sulla capacità stessa delle aziende di continuare a operare in condizioni di normale funzionamento. Il legislatore è intervenuto con una serie di provvedimenti emergenziali a sostegno delle imprese che dovranno essere tenuti in considerazione nella redazione dei bilanci 2020, nell’ottica di rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria delle aziende in questo particolare contesto.

Obiettivo della Giornata di formazione è perciò fornire ai professionisti gli strumenti e alcuni suggerimenti operativi per gestire la contabilità e la chiusura del bilancio 2020, individuando le criticità e analizzando le norme ad hoc derivanti dai provvedimenti adottati per far fronte all’emergenza sanitaria. In particolare si approfondiranno temi quali la sospensione degli ammortamenti e la rivalutazione dei beni d’impresa e i rispettivi interpretativi OIC, la contabilizzazione delle moratorie in bilancio e l’informativa nella nota integrativa.

La seconda parte della Giornata sarà dedicata ad approfondire l’evoluzione della normativa in Italia legata alla continuità aziendale nel contesto del Covid-19, con particolare focus su aspetti quali la verifica del presupposto alla continuità aziendale e deroga, la continuità e la perdita del capitale e l’informativa in nota integrativa.

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente ADCEC delle Tre Venezie, e di Margherita Monti, Presidente dell’ODCEC di Vicenza, interverranno come relatori Alain Devalle, Professore Ordinario di Economia Aziendale dell’Università di Torino, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Fabrizio Bava, Professore Associato di Economia Aziendale dell’Università di Torino, Dottore Commercialista e Revisore Legale, e Valeria Fazi, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Modera i lavori Giancarlo Allione, Dottore Commercialista e membro del Gruppo di studio Eutekne.

