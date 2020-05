Il cda di Eurotech conferma Sandro Barazza

Sandro Barazza è stato riconfermato, nell'ultimo Consiglio di amministrazione di Eurotech, il dirigente preposto a redigere i documenti contabili: il bilancio della società e consolidato, garantendone la conformità e l’affidabilità. Barazza ricopre il ruolo di CFO di Eurotech oltre ad essere amministratore di diverse società del Gruppo Eurotech.

Il CFO (Chief Financial Officer) è il manager responsabile della gestione delle attività finanziarie di un’azienda. Negli ultimi anni la figura del CFO ha assunto un ruolo sempre più rilevante: il compito centrale del CFO è infatti quello di guidare le decisioni aziendali in maniera efficace, stabilendo su quali opportunità puntare e, di conseguenza, come impiegare il capitale e le risorse per massimizzare le probabilità di successo.

Il CFO è colui che somma la parte amministrativa, finanziaria e del controllo di gestione. Vale a dire, affianca l'amministratore delegato nelle decisioni strategiche e nelle risposte agli stakeholder, cura la pianificazione ed il controllo di gestione, coordina le attività finanziarie, le partecipazioni e gli investimenti.

Quella del CFO è una carriera verticale, che coinvolge un'approfondita preparazione nei campi dell'amministrazione, della finanza, del controllo di gestione, dell'aspetto fiscale e della corporate-governance.

"E’ una grande soddisfazione per me poter continuare a profondere la mia professionalità in Eurotech – spiega Barazza – un’azienda quotata, presente in diversi Paesi nel mondo. Dalle medie dimensioni, ma con una grande visione. E’ una professione che mi sento di consigliare anche ai giovani, purché siano dotati di passione e di un carattere deciso ma che inviti anche alla riflessione".

Barazza è nato a Udine, il 16 febbraio 1968, ed è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Trieste. E' in Eurotech in qualità di dirigente dal 2008.