Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele sostiene il territorio

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha avviato numerose iniziative a sostegno del territorio nella delicata fase post Covid-19. L’obiettivo del comparto è di assistere e sostenere gli ospedali, le istituzioni locali e le famiglie colpite dall’emergenza sanitaria. Tra i progetti, il Consorzio ha deciso di donare alcuni dispositivi medici agli ospedali di San Daniele del Friuli e Udine. Il 4 giugno è stato presentato lo strumento regalato al reparto del pronto soccorso sandanielese. Si tratta di un ecografo che sarà utilizzato a supporto della diagnostica preliminare; consentirà di approfondire in maniera rapida eventuali rispondenze al Covid-19 e trattare il paziente seguendo l’iter medico stabilito. Una risorsa utile per l’ospedale nella fase due, ma anche per arricchire la competenza diagnostica della struttura così da affrontare tutte le emergenze sanitarie.

Oltre alla consegna dello strumento per l’ospedale di San Daniele, sono stati donati al reparto di Terapia Intensiva dell’azienda Santa Maria della Misericordia di Udine due speciali dispositivi a supporto alle attività del personale medico, utili all’assistenza dei pazienti ricoverati nei reparti Covid.

Le iniziative solidali messe in atto non riguardano solamente l’ambito medico, ma anche quello educativo. In considerazione della chiusura delle scuole, si è ravvisata fin da subito la necessità di fornire idonei strumenti per rendere possibile la didattica a distanza. Il Consorzio ha compartecipato all’acquisto di venti tablet da fornire in comodato agli studenti dell’istituto comprensivo di San Daniele sprovvisti di idonea strumentazione. Infine, a sostegno delle famiglie particolarmente colpite dalla crisi legata al Covid-19, il Consorzio ha donato duemila vaschette di Prosciutto di San Daniele Dop. Una parte del prodotto è stata donata alle famiglie assegnatarie dei buoni spesa comunali, mentre la restante parte è stata distribuita alle famiglie indigenti attraverso il canale delle associazioni onlus locali.

Il Consorzio ha scelto di supportare le realtà locali, relazionandosi con il territorio e con i cittadini in un momento di grande difficoltà. “Il comparto è molto orgoglioso di aver partecipato al supporto del territorio, sia con le donazioni agli ospedali locali sia con il supporto alle famiglie e alla didattica testimoniando, anche in questo frangente, l’autentica e tangibile vicinanza dei produttori di San Daniele al territorio", commenta il Presidente del Consorzio Giuseppe Villani. "Siamo completamente inseriti in questo territorio e con la produzione del San Daniele esercitiamo una funzione economica importante per l’intera regione. Siamo orgogliosi di aiutare il servizio sanitario e i cittadini in uno dei momenti più difficili” .