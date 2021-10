Il Consorzio di Bonifica alla sfida dei cambiamenti climatici

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha organizzato in Fiera a Udine, nell’ambito della Settimana nazionale della Bonifica ANBI, la Tavola rotonda “I cambiamenti climatici e i rischi per l’agricoltura”.

L’evento - a cui hanno partecipato il Ministro Stefano Patuanelli, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il Sottosegretario al Ministero della transizione ecologica Vannia Gava - è stato introdotto dalla cerimonia della 'Posa della prima pietra' al Canale Principale, opera che prevede la ricostruzione del canale “Principale” dalla strada comunale Martignacco-Faugnacco sino al ponte antistante i padiglioni dell’Ente Fiera, per uno sviluppo lineare pari a 4.650 metri (intervento finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per un importo di 14 milioni di euro). Dopo la benedizione del vicario generale Monsignor Guido Genero, il direttore aggiunto del Consorzio Stefano Bongiovanni ha brevemente illustrato l’opera.

INTERVENTI TECNICI. “Non solo portare l’acqua dove non c’è e toglierla dove ce n’è troppa; i consorzi sono chiamati ad assumersi sempre nuovi compiti per la tutela e la riqualificazione ambientale e la difesa della risorsa acqua”. Con queste parole il direttore generale del Consorzio, Armando Di Nardo, ha illustrato l’attività e le funzioni dei consorzi di bonifica, e il loro ruolo di fronte ai cambiamenti climatici e alle strategie da attuate per mitigare gli effetti e salvaguardare la risorsa idrica. “I consorzi si sono evoluti, trasformandosi, riorganizzandosi, chiamati in questo dalle istituzioni, ma soprattutto dalla società civile e dal territorio, che ha nei consorzi di bonifica dei punti di riferimento e degli interlocutori necessari per le politiche ambientali”.

“Piove meno in estate e troppo in autunno, e così aumenta lo stress idrico delle colture; le colture arboree (vite, melo, pesco, actinidia) in primavera fioriscono e germogliano sempre prima, e così aumenta il pericolo di danni per gelate tardive. E in futuro? La temperatura continuerà a salire, con lunghi periodi di siccità estiva intervallata da forti precipitazioni... ma il rischio di ritorni di gelo in primavera non diminuirà”. Sono alcune delle conseguenze dell’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio del Friuli Venezia Giulia illustrate al convegno da Andrea Cicogna, climatologo Arpa Fvg.

Ma il sistema agricolo della regione come può mitigare i danni? “Adattarsi al cambiamento non è mai semplice, ma è possibile. I sistemi agricoli più resilienti sono quelli veramente a sistema, capaci di interagire", ha riferito Alessandro Peressotti, docente del Dipartimento Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine. "Molte iniziative sono già in atto grazie alla generazione di una nuova coltura agricola, che acquista una maggiore dignità rispetto al passato, e alla sinergia tra enti territoriali e servizi di supporto tecnico pubblico e privato. L’agricoltura che si sta sviluppando è “rigenerativa”, copia cioè in maniera più stringente i processi della natura”. La buona notizia sta nell’entusiasmo dei giovani (crescono di anno in anno gli iscritti di Scienze Agrarie all’ateneo friulano), “che raccolgono l’importante sfida di produrre in modo sostenibile alimenti sani e salutari, percorrendo una precisa idea imprenditoriale. Magari puntando su nuove filiere alimentari più sostenibili, anche ai fini di ridurre le emissioni di Co2”.

INTERVENTI POLITICI. Alla Tavola rotonda, oltre a Fedriga e Gava, hanno partecipato Gianluca Casali, sindaco di Martignacco, Lucio Gomiero, amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere Spa, Edi Piasentier, direttore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell’Università di Udine, Rosanna Clocchiatti, presidente Anbi Fvg, Massimo Gargano, direttore generale Anbi. Hanno portato i loro saluti Piero Mauro Zanin, presidente consiglio regionale, Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, e Francesco Vincenzi, presidente Anbi. Il ministro Patuanelli ha chiuso i lavori.

“Il corretto uso delle risorse idriche rappresenta una delle scommesse più importanti nell'ambito dell'attuale scenario socio-economico-ambientale" ha spiegato la presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana Rosanna Clocchiatti. "L’agricoltura nel Medio Friuli si è sviluppata grazie alla rete di canali realizzata a fine ‘800 che veicola l’acqua del fiume Tagliamento, il principale corso d’acqua della regione, dalla derivazione di Ospedaletto alla pianura friulana. Da quel tempo è cambiato il territorio, il clima, l’agricoltura”.

"Il Tagliamento riesce a garantire con sempre minor continuità l’acqua per l’irrigazione nel Medio Friuli. Ne consegue che serve utilizzare al meglio l’acqua disponibile, ammodernando e utilizzando al meglio le infrastrutture esistenti. Il Consorzio da molti anni sta realizzando, grazie al prezioso e proficuo contributo del Ministero e della Regione, una serie di interventi di trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia che consentono di efficientare l’utilizzo dell’acqua. In particolare, dopo la pesantissima estate del 2003, è stato dato nuovo impulso a questi interventi; se nel 2006 l’irrigazione a scorrimento copriva il 56% dell’area servita (circa 30.600 Ha), nel 2021 l’irrigazione a pressione è diventata maggioritaria, coprendo il 60% dell’area infrastrutturata, che è aumentata fino a raggiungere i 33.300 Ha (+9%). Il risparmio idrico conseguito con le trasformazioni irrigue ha consentito non solo di aumentare leggermente le superfici servite, ma anche di superare alcune stagioni estive particolarmente siccitose contemperando le esigenze irrigue con le esigenze ambientali del Tagliamento”.

Azioni di medio termine già avviate dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Vanno ridotte le perdite lungo la rete di adduzione e distribuzione (a tal fine il Consorzio ha presentato 34 progetti nell’ambito dei bandi del MIPAAF finanziato con fondi PNRR per un importo di oltre 237.000.000 euro che riguardano sia i canali principali che la minuta distribuzione); è necessario la costruzione di una condotta di collegamento tra il canale di scarico della centrale idroelettrica di Somplago e il sistema derivatorio Ledra -Tagliamento, al fine di utilizzare al meglio i serbatoi montani esistenti non solo a fini idroelettrici e turistici, ma anche irrigui; si tratta di un’opera da condividere con i vari portatori di interesse del territorio, la cui realizzazione è stata peraltro già ritenuta prioritaria dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel proprio Piano di Tutela delle Acque.

L’opera è in grado di sopperire alla carenza della risorsa idrica durante la stagione irrigua, compensando i cali di portata derivabile alla presa di Ospedaletto e assicurando in tal modo l’irrigazione in vaste zone del comprensorio. Il progetto proposto è altresì finalizzato a garantire contestualmente il Deflusso Minimo Vitale (il cui concetto è ormai superato da quello di Deflusso Ecologico) e a salvaguardare la fauna ittica e l’ecosistema ambientale.

Solo dopo la realizzazione di questa fondamentale opera infrastrutturale sarà possibile ampliare le superfici servite da impianti di irrigazione nel Medio Friuli. Sono numerose le aree per le quali sono state presentate richieste di realizzazione di nuove opere irrigue, nei comuni di Dignano, Coseano, Rive d’Arcano, San Vito di Fagagna, nei comuni di Martignacco e Pasian di Prato, nella zona dei Colli Orientali del Friuli, per le quali è comunque possibile partire con studi di fattibilità.

Come il Consorzio affronta i cambiamenti climatici

• Ulteriore efficientamento del sistema irriguo con il passaggio da aspersione a goccia: Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha realizzato in comune di Lestizza il primo impianto già predisposto per la distribuzione a bassa pressione, che al risparmio irriguo accompagna anche un minor consumo energetico;

• Riduzione dei consumi e comportamento virtuoso dei consorziati: con il nuovo Piano di Classifica si potranno applicare canoni variabili in base all’efficienza degli impianti privati o ai consumi aziendali, prevedendo l’installazione di gruppi di misura su ogni utenza (proposta prevista nei progetti candidati a finanziamento con fondi P.N.R.R.);

• Diffusione del consiglio irriguo mediante apposite app: il Consorzio ha installato recentemente centraline meteo e sensori nel terreno per disporre di maggiori informazioni utili agli utenti per valutare la necessità o meno di irrigare.

• Creazione di piccoli invasi collinari: il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha predisposto uno studio di fattibilità per la realizzazione di impianti irrigui nella zona dei Colli Orientali del Friuli, prevedendo piccoli invasi collinari per l’accumulo d’acqua. E’ in corso la progettazione del primo intervento in comune di Manzano;

• Ampliamento, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica: del servizio antibrina a tutela delle colture di pregio in caso di gelate precoci;

• Ampliamento dei servizio irriguo anche nella bassa pianura friulana: negli ultimi anni si sono manifestate con sempre maggior frequenza esigenze irrigue nelle aree in cui il problema principale era l’allontanamento dell’acqua e non la sua fornitura. La Bassa Friulana non è più solo la “Piccola Olanda” che necessita della bonifica idraulica, ma è un’area che, in particolare per mantenere le colture di pregio, dovrà continuare ad essere interessata da investimenti per garantire il servizio irriguo estivo ed il servizio antibrina a contrasto delle gelate tardive, come stiamo già facendo, ad esempio, nell’area di Boscat e Fiumicello, e a breve nell’area di Fossalon.