Si terrà venerdì 25 febbraio il Focus “Il contenzioso tributario e gli istituti deflattivi” organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

Il Focus, un nuovo format di evento formativo riservato agli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e loro Tirocinanti regolarmente associati all’ADCEC Tre Venezie per la stagione formativa 2021/2022, si terrà in diretta webinar il 25 febbraio dalle 9.30 alle 17.30 e consentirà ai partecipanti di maturare 6 crediti formativi validi ai fini della formazione professionale continua.

Il contenzioso tributario è un procedimento al quale i contribuenti possono ricorrere, qualora ritengano che un atto emesso dall’amministrazione finanziaria nei loro confronti sia infondato o illegittimo. Le novità introdotte negli ultimi anni unite ai tecnicismi che caratterizzano il processo tributario si inquadrano in un contesto che rende necessario conoscere in modo puntuale gli strumenti a disposizione per ottimizzare il più possibile la difesa delle parti nel giudizio tributario.

Il Focus ha perciò l’obiettivo di fornire ai partecipanti un panorama aggiornato sullo svolgimento del contenzioso tributario, affinando la conoscenza degli strumenti per una corretta valutazione sulle strategie di tutela da adottare in caso di verifiche fiscali e delle successive attività di difesa, in sede amministrativa e giudiziaria.

In particolare, la prima parte del corso sarà dedicata ad approfondire alcuni aspetti del contenzioso tributario quali gli atti impugnabili e i termini processuali, il ricorso e il primo grado di giudizio e il giudizio di appello. Nella seconda parte si affronteranno gli istituti deflattivi del contenzioso tributario, ovvero l’insieme degli strumenti a disposizione del contribuente per comporre le liti sorte con l’amministrazione finanziaria, prevenirne l’insorgere o accelerarne la soluzione.

Interverranno come relatori: Mara Pilla, Dottore Commercialista dell’Ordine di Vicenza, e Antonio Viotto, Professore Ordinario di Diritto Tributario dell’Università Ca' Foscari di Venezia.

