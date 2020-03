Il Coronavirus contagia anche i mercati finanziari. Borse in calo, volatilità, fuga dal rischio e perdite nei portafogli. Insomma: il Covid-19 minaccia anche i risparmi di famiglie e imprese. Per capire come difenderli, seguite la puntata di questa sera di EconoMyFvg su Telefriuli (in onda alle 21 sul canale 11 e 511 e in streaming su telefriuli.it).

Con Alfonso Di Leva ci saranno gli esperti Mario Fumei, private banker e consulente finanziario, Maurizio Novelli, economista e global strategist, e Stefano Miani, professore di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Udine.