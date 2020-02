Il Coronavirus preoccupa l'economia Fvg

Confindustria Friuli Venezia Giulia ha predisposto l’indagine congiunturale trimestrale, avvalendosi di un significativo campione di dati economici raccolti fra le imprese associate. L’esame complessivo dell’andamento registrato dagli indicatori congiunturali e dagli indicatori tendenziali, però, è contrastato: infatti, mentre si riscontra in diversi fattori la positiva crescita congiunturale del quarto trimestre, si manifesta, sul tendenziale un certo peggioramento ed in particolare per produzione e vendite.

Il dettaglio dei principali indicatori congiunturali del 4° trimestre 2019 rispetto al trimestre precedente indica che la produzione industriale registra un significativo miglioramento incrementandosi dal -2,9% del precedente periodo +0,9% del IV trimestre; le vendite segnano un +3,9% rispetto al -5,7% del 3° trimestre, segnando un incremento sia sul mercato domestico (+5,6% rispetto al -6,3%) che su quello estero (+4,5% rispetto al -2,9%); i nuovi ordini riflettono un forte aumento passando dal -1,8% del 3° trimestre al +5,6% del quarto. Nel 4° trimestre 2019, però, il grado di utilizzazione degli impianti si contrae di 1,4 punti rispetto al trimestre precedente; l'occupazione, seppur con una leggera flessione, si può considerare sostanzialmente stabile.

L’esame dei principali indicatori tendenziali evidenzia che nel quarto trimestre 2019, confrontato con lo stesso periodo del 2018, l’andamento della produzione decresce dal +0,9% del 4° trimestre 2018 al -6,6% del corrispondente periodo del 2019. Le vendite globali, analogamente, decrescono sensibilmente dal +0,1% al -3,7%: effetto sia dalle vendite Italia (-2,2% contro il -0,2% del 4° trimestre del 2018) che, soprattutto dalle vendite estere (-4,2% rispetto al +1% del 4° trimestre 2018).

LE PREVISIONI. Viene confermato il trend registrato nel precedente trimestre circa la percezione degli imprenditori sull’andamento dell’economia, e cioè la prevalenza per la previsione di una sua stabilizzazione con tendenza, però, ad un lieve miglioramento che risulta evidente per la domanda interna (27% degli intervistati contro l’11% del trimestre precedente) mentre si evidenzia un peggioramento circa l’occupazione, (83% degli intervistati contro l’88% del trimestre precedente). Per la produzione industriale si registra un consolidamento (64% contro il 52%) come pure per la domanda interna che per la domanda estera.

IL COMMENTO. “Anche il 4° trimestre dell’anno passato conferma le precedenti considerazioni in merito allo stato dell’economia delle imprese associate", analizza il Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bono. "Il Paese non cresce e ciò deve far riflettere sull’inderogabilità di avviare quelle necessarie azioni atte a consentire una ripresa forte e duratura. Va riconosciuto che la recente manovra di bilancio punta, seppur nei limiti di spesa consentiti, a invertire il contesto di stagnazione della nostra economia cercando di avviare un percorso di sviluppo sostenibile. Il tutto però si muove in una cornice politica e sociale di continua criticità mentre il Paese ha bisogno, mai come in questo momento di maggiore stabilità e coesione".

"La politica, a qualunque livello, si deve riappropriare della capacità di tradurre in atti concreti le istanze che prevengono dal mondo del lavoro in termini di azioni a sostegno delle imprese, della loro capacità di esportare, dell’innovazione, della ricerca, del fattore umano", prosegue Bono. "L’attuale delicata situazione internazionale aggravata dall’epidemia di Coronavirus che sta sconvolgendo oltre che la vita di migliaia di persone, anche il trend economico e di mercato mondiale, non può non costituire elemento di preoccupazione imponendo a tutti uno sforzo atto ad uscire da uno stato di conflittualità permanente. Questi sono momenti in cui il Paese tutto deve impegnarsi, non per il mantenimento di una situazione di precaria stabilità, bensì per l’affermazione di quelle capacità programmatorie che hanno fatto sì che l’Italia superasse momenti altrettanto difficili procedendo lungo la strada della crescita, del lavoro e dell’occupazione".

"L’ho detto più volte – sottolinea in chiusura Bono – e lo ribadisco con forza in questa analisi per il 2019: l’Italia potrà crescere solo ed esclusivamente se crescerà il suo manifatturiero che l’ha portata ad essere una delle economie industriali più importanti nel mondo".