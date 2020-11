Il Covid arricchisce i risparmiatori

A giudicare dai dati della Banca d’Italia, la propensione a lasciare il capitale non investito è sempre più forte. Ma cosa ne pensano gli operatori bancari in prima linea, quelli che quotidianamente si trovano faccia a faccia con i clienti e la loro diffidenza a impegnare il denaro?

“L’incertezza di questo periodo è palpabile, ma infondata – illustra Andrea Blasutto, responsabile dell’area finanze della zona di Latisana, Bibione e Lignano Sabbiadoro di Banca Ter -. I clienti ultimamente sono più restii a investire, riscontro maggiore difficoltà a impiegare i propri risparmi rispetto all’anno scorso, anche quando si tratta di fondi garantiti. Manifestano molti dubbi, legati all’emergenza Covid e alla conseguente situazione economica. C’è paura di quello che può succedere al proprio reddito e cresce la tendenza a conservare il proprio capitale, per poter far fronte a eventuali emergenze o spese improvvise. C’è da dire che ognuno ha la propria predisposizione al rischio e non si può forzare la situazione, se non spiegando bene tutti gli elementi al cliente. In Italia manca la ‘cultura finanziaria’, le cui basi andrebbero spiegate addirittura a scuola, e i clienti sono spesso impreparati e perciò insicuri. Sta al consulente colmare le lacune e capire cosa intende fare il cliente. In generale si può dire che i giovani rischiano di più, perché hanno davanti orizzonti temporali più ampi e una maggiore propensione al rischio, ma dispongono, salvo qualche eccezione, di capitali inferiori. Pesa la precarietà del lavoro. Così scelgono spesso piani di accumulo e aumentano la percentuale di rischio man mano che aumenta il loro reddito. Le persone più adulte, diciamo over 50, investono per mantenere in futuro il proprio patrimonio. Non vogliono rischiare il capitale, ma nemmeno eroderlo con le spese di gestione e con l’inflazione”.



Il risparmio è degli ‘anta’

“Non è sempre detto che chi tiene liquidità sul conto corrente non sia un investitore – specifica poi -. Può essere invece che abbia optato per un approccio diverso, che preveda investimenti mirati o piani di accumulo e che tenga per questo parte del capitale svincolato. Spesso questi investitori sono interessati al settore delle nuove tecnologie, a quello della green economy o della sostenibilità ambientale. In tema di investimento, non si tratta di ‘consumare’ fondi, ma di diventare un risparmiatore. Anche con il proprio capitale si possono sostenere imprese innovative, attraverso le quali si svilupperà l’economia. La differenza la fa la propensione al rischio del cliente, non la somma che si lascia nei depositi. Così la soluzione è sempre ragionare assieme al cliente e proporre soluzioni su misura”.Grazie al direttore della filiale CiviBank di Tolmezzo e Tarvisio, Ludwig Gubiani, abbiamo potuto guardare anche nei conti dei risparmiatori carnici.“Dipende dall’incertezza del momento e dal fatto che arriviamo da periodi nei quali si sono avuti diversi casi di sfiducia verso il sistema, specie bancario ma non solo, se si si registra un aumento dei depositi nei conti correnti. I depositanti si inquadrano prevalentemente negli over 50 e pensionati. Ovvero di clientela che ha avuto modo di costituire i propri risparmi con redditi passati. Sempre più si riscontra una difficoltà a costituire nuove forme di risparmio”.Le alternative al conto corrente sono essenzialmente una diversificazione delle forme di investimento.“Si possono scegliere – conclude Gubiani - anche modalità di accumulo progressive, per mitigare i rischi finanziari e dei mercati”.