Il Covid presenta il conto ai capoluoghi Fvg

Quanto costerà all'economia delle quattro città del Friuli Venezia Giulia la crisi da Covid-19? Almeno dieci miliardi di euro, ma non è detto che il conto non sia più salato, fino a 14 miliardi di euro.

A dirlo è il Cerved che, per conto dell'Anci, ha realizzato una ricerca sulla ricchezza prodotta nell'industria e nei servizi in 93 città italiane di media grandezza, comprese Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

In queste 93 città, le conseguenze della pandemia potrebbe portare a una perdita di 344 miliardi di euro, circa la metà del totale nazionale.

E nella nostra regione, nello scenario più pessimistico, Udine brucerebbe 6,3 miliardi di euro di fatturato; Pordenone 3 miliardi e mezzo; Trieste 2 miliardi e mezzo e Gorizia un altro miliardo e mezzo.

Secondo il Cerved, inoltre, Udine rischierebbe di essere una delle città meno 'resilienti' d'Italia. In questa particolare classifica, guidata da Chieti, il capoluogo friulano si colloca al decimo posto, con una perdita di fatturato del 14% nel 2020 rispetto al 2019.

Un altro rischio per il nostro territorio - sempre secondo il Cerved - è quello della crisi di liquidità nella quale potrebbero trovarsi le imprese: in regione, il rischio più alto si corre a Gorizia, dove il 32,8% delle imprese potrebbe avere gravi problemi di cassa, ma anche a Pordenone le cose non vanno gran che bene: il 32,4% delle imprese potrebbe avere grosse difficoltà nei flussi di liquidità. Gorizia è al sesto posto in questa non felice classifica nazionale, Pordenone al decimo.