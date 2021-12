Imprenderò in Fvg by Sissi 2.0, il sistema di servizi per lo sviluppo imprenditoriale che promuove la creazione di impresa e lavoro autonomo, continua a supportare i neoimprenditori e gli aspiranti imprenditori del Friuli Venezia Giulia, organizzando un convegno dal titolo “Il Crowdfunding per realizzare un’idea imprenditoriale”, che si terrà martedì 21 dicembre, alle 10, in presenza nella Sala Blu (g.c.) del Polo Tecnologico Alto Adriatico a Pordenone e online sulla piattaforma Zoom.

Un incontro, aperto a tutti, dedicato alla tematica del Crowdfunding come strumento per finanziare le startup. Si inizierà con i saluti istituzionali - saranno presenti Ketty Segatti, vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione della Regione, e Franco Scolari, direttore del Polo Tecnologico -, e l’introduzione di Alessandro Infanti, direttore generale di Ad Formandum, capofila del progetto Sissi 2.0.

Moderati da Stefano Zamparo, responsabile della comunicazione di Produzionidalbasso e Attiviamoenergiepositive, interverranno con approfondimenti dedicati: Francesca Passeri, vicedirettore di Eurocrowd, con “I dati del Crowdfunding a livello Europeo e Italiano”; Andrea Grigoletto, fondatore e direttore tecnico di Fondazione Fenice e chair del Gruppo Strategico Italiano di Eurocrowd, che parlerà de “Lo strumento del Crowdfunding e le sue sfaccettature tra Equity, Civic, Reward”; Angelo Rindone, Ceo di FolkFunding e founder di Produzionidalbasso, con il suo intervento “Crowdfunding in ottica Social Impact: piattaforma Reward/Donation”; Federico Barcherini, Ad di Seed Money, che illustrerà “Seed Money il primo progetto italiano di Crowd Seed Funding”; e Chiara Boscutti, Marketing & Comunicazione CiviBank, referente del progetto CiviCrowd, che spiegherà il "Crowdfunding territoriale a supporto del terzo settore". A seguire, dalle 12.00 alle 13.00, si terranno due laboratori in modalità blended (presenza e streaming), per scoprire i vantaggi delle diverse tipologie di Crowdfunding: il laboratorio sul Crowdfunding Civco "Crowdfunding in ottica Match Funding tra Enti e Pubblica Amministrazione" e quello dedicato a Donation ed Equity “Crowdfunding per associazioni e startup/imprese”.

Per partecipare in presenza al convegno e ai laboratori, è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato. Il convegno sarà trasmesso online su Zoom.

Si invita a compilare il form di registrazione a questo link