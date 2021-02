Il cuore friulano di Torvis sostiene le aree più povere del mondo

L’operoso cuore friulano a sostegno delle aree rurali del mondo più bisognose. È l’anima di nuovo progetto di sviluppo sostenibile promosso da Latte Torvis – marchio della grande famiglia Parmalat – in collaborazione con Treedom, la piattaforma web che dona polmoni verdi in tutto il mondo, che vedrà la piantumazione di oltre 1.000 alberi nelle aree più bisognose.

“In linea con l’impegno di promuovere il rispetto dell’ambiente e la lotta allo spreco come chiave per una crescita sostenibile, Latte Torvis vuole portare anche in altri continenti i valori che da sempre ha trasmesso alle famiglie e ai consumatori friulani - afferma Giuliano Gherri, Marketing Director di Parmalat - per questo abbiamo deciso di investire in un progetto insieme a Treedom, piattaforma che ci permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia che da questi si genera”.

Questo progetto solidale, che sarà ben visibile anche su un pack speciale, punta a dare un aiuto concreto in zone remote del mondo attraverso alberi che non rappresentano solo semplici piante. Grazie ai loro frutti, fungeranno da veri e propri mezzi di sostentamento per popolazioni in difficoltà e, favoriranno la formazione di microimprenditoria locale.

Treedom è la prima piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online. Fondata nel 2010, ha piantato finora più di 1.500.000 di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici.

L’iniziativa non finisce qui. Oltre alla promozione dello sviluppo sostenibile, i consumatori friulani saranno ulteriormente stimolati a essere sempre più consapevoli di quanto la sostenibilità non sia solo un valore astratto, ma possa portare anche a migliorare la vita quotidiana con prodotti utili e provenienti da materiali di scarto.

Durante tutto l’anno e, in particolare, in tre periodi ben precisi (febbraio/maggio – giugno/settembre – ottobre/dicembre), sarà possibile vincere premi ecosostenibili come speaker e caricatori wireless in bamboo o, anche, teli mare e borse in cotone.