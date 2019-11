Il Family Banker Mediolanum apre a Udine

Sarà inaugurato sabato 16 novembre alle 11 in via Bonaldo Stringher 13 il nuovo Family Banker Office Special di Banca Mediolanum di Udine. Al taglio del nastro saranno presenti le autorità locali e Giovanni Pirovano, vice presidente di Banca Mediolanum e membro del comitato esecutivo e di Presidenza Abi.

L’apertura s'inserisce nella volontà da parte della banca di fornire, anche nell’importante città friulana, una presenza concreta per i risparmiatori e offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio di famiglia e il patrimonio in genere, dando continuità all’attenzione che da sempre la banca rivolge alle persone. Un’attenzione rivolta anche alle eccellenze imprenditoriali della regione alle quali la banca offre un approccio integrato a 360° per far conoscere i servizi messi a disposizione per supportarle nella crescita e nello sviluppo.

“In un mondo in continua trasformazione dove l’innovazione tecnologica ha cambiato il paradigma del mondo bancario - dichiara Pirovano - si fa sempre più stringente la necessità di una consulenza globale, in linea con le esigenze e gli obiettivi di vita familiari e di ogni singola persona. In questo contesto crediamo che il ruolo del consulente sia di fondamentale importanza per far comprendere le dinamiche di un mercato complesso come quello finanziario e per poter rendere i risparmiatori consapevoli delle loro scelte di investimento siano esse persone fisiche o imprese”.

Il nuovo Family Banker Office, guidato da Stefano Muneretto, rappresenta un punto di riferimento per il territorio e per i 20 Family Banker che operano nella zona. In Friuli Venezia Giulia la banca è presente con 14 uffici e oltre 80 consulenti finanziari.